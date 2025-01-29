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Юрист объяснил, в каком случае могут аннулировать регистрацию авто
Юрист объяснил, в каком случае могут аннулировать регистрацию авто - 29.01.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснил, в каком случае могут аннулировать регистрацию авто
Аннулирование регистрации в ГИБДД возможно, как крайняя мера: если авто было ввезено по параллельному импорту, и документы на него были оформлены по заниженной... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T05:05+0300
2025-01-29T05:05+0300
2025-01-29T05:05+0300
бизнес
фтс россии
спрос на легковые авто
импорт подержанных авто
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МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Аннулирование регистрации в ГИБДД возможно, как крайняя мера: если авто было ввезено по параллельному импорту, и документы на него были оформлены по заниженной стоимости. В этом случае таможенные органы потребуют доплатить, а в случае отказа могут отменить регистрацию, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.При покупке автомобиля, ввезенного по параллельному импорту, некоторые автовладельцы столкнулись с требованием Федеральной таможенной службы России (ФТС) о необходимости доплатить сотни тысяч рублей в казну. "Такая ситуация могла возникнуть в случае покупки автомобиля с заниженной таможенной стоимостью, причем зачастую будущие покупатели могли не знать о занижении при перемещении автомобиля через границу России", - комментирует юрист.Недобросовестные посредники подавали в таможенную службу поддельный инвойс - документ, содержащий информацию о стоимости, самом авто и продавце. Там выставлялась заниженная сумма, позволяющая сэкономить при дальнейшем таможенном оформлении. При выяснении недоимки таможенники вправе потребовать погасить ее.В случае отказа или игнорирования автовладельцем требований ФТС может быть аннулирован ЭПТС - электронный паспорт транспортного средства. Далее следует отмена регистрации автомобиля, что приведет к невозможности его легальной эксплуатации. В данном случае вся ответственность ложится на собственника автомобиля, констатирует Денисов.Предотвратить такую ситуацию возможно, если самостоятельно контролировать процесс ввоза и оформления автомобиля, не соглашаясь на предложения занизить цену в документах, тем самым уменьшая обязательные выплаты государству, заключил он.
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бизнес, фтс россии, спрос на легковые авто, импорт подержанных авто
Бизнес, ФТС России, спрос на легковые авто, импорт подержанных авто
Юрист объяснил, в каком случае могут аннулировать регистрацию авто
Юрист Денисов: аннулирование регистрации авто может быть крайней мерой
МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Аннулирование регистрации в ГИБДД возможно, как крайняя мера: если авто было ввезено по параллельному импорту, и документы на него были оформлены по заниженной стоимости. В этом случае таможенные органы потребуют доплатить, а в случае отказа могут отменить регистрацию, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.
При покупке автомобиля, ввезенного по параллельному импорту, некоторые автовладельцы столкнулись с требованием Федеральной таможенной службы России (ФТС) о необходимости доплатить сотни тысяч рублей в казну.
"Такая ситуация могла возникнуть в случае покупки автомобиля с заниженной таможенной стоимостью, причем зачастую будущие покупатели могли не знать о занижении при перемещении автомобиля через границу России", - комментирует юрист.
Недобросовестные посредники подавали в таможенную службу поддельный инвойс - документ, содержащий информацию о стоимости, самом авто и продавце. Там выставлялась заниженная сумма, позволяющая сэкономить при дальнейшем таможенном оформлении. При выяснении недоимки таможенники вправе потребовать погасить ее.
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В случае отказа или игнорирования автовладельцем требований ФТС может быть аннулирован ЭПТС - электронный паспорт транспортного средства. Далее следует отмена регистрации автомобиля, что приведет к невозможности его легальной эксплуатации. В данном случае вся ответственность ложится на собственника автомобиля, констатирует Денисов.
Предотвратить такую ситуацию возможно, если самостоятельно контролировать процесс ввоза и оформления автомобиля, не соглашаясь на предложения занизить цену в документах, тем самым уменьшая обязательные выплаты государству, заключил он.