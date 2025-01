https://1prime.ru/20250129/avto-854526240.html

В Китае назвали лучшие автомобили местного рынка за 2024 год

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Центральное телевидение Китая провело "Автомобильный фестиваль", по результатам которого были выбраны лучшие автомобили 2024 года на местном рынке, сообщил портал "Китайские автомобили". "Титул "Автомобиль года 2024" получил кроссовер Exlantix ET. Лучшим внедорожником 2024 года признан Toyota Land Cruiser Prado. Звание "Минивэн года" досталось Roewe iMax 8 DMH. Кроссовером 2024 года стали две модели – Hyundai Santa Fe и Wey 07. В номинации "Седан года" победа досталась Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro", - пишет портал.Также портал отметил, что по результатам самым надежным автомобилем в КНР был выбран Voyah Courage, а самым безопасным — Hongqi EHS7. Ранее жюри также объявило победителей конкурса Women's World Car of the Year ("Всемирный Женский Автомобиль Года"). Лучшим городским автомобилем был выбран новый MINI Cooper, а среди компактных кроссоверов участники конкурса отметили Kia EV3, сообщил портал.

