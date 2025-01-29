https://1prime.ru/20250129/bank-854521133.html

Landesbank заплатит "Русхимальянсу" 52 миллиона евро при нарушении запрета

Landesbank заплатит "Русхимальянсу" 52 миллиона евро при нарушении запрета - 29.01.2025, ПРАЙМ

Landesbank заплатит "Русхимальянсу" 52 миллиона евро при нарушении запрета

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с немецкого банка Landesbank Baden-Württemberg около 52 миллионов евро, если будет... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T11:37+0300

2025-01-29T11:37+0300

2025-01-29T11:37+0300

русхимальянс

linde

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с немецкого банка Landesbank Baden-Württemberg около 52 миллионов евро, если будет нарушен его запрет на судебные разбирательства за рубежом с ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела. Ранее 13 января арбитражный суд по иску ООО "Русхимальянс" запретил Landesbank Baden-Württemberg судиться с этой российской компанией за рубежом. Исковые требования, которые суд удовлетворил полностью, предусматривают, в частности, запрет Landesbank Baden-Württemberg инициировать в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате разбирательство против "Русхимальянса" в связи с банковской гарантией, выданной в октябре 2021 года. Также исковые требования включают запрет на соответствующие споры в государственных судах Великобритании "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Landesbank Baden-Württemberg о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России. "В случае неисполнения... любого из запретов... взыскать с... Landesbank BadenWürttemberg... в пользу общества с ограниченной ответственностью "Русхимальянс"... судебную неустойку в размере 52 033 169,90 евро в рублях по курсу Центрального Банка Российской̆ Федерации на день уплаты", – говорится в определении суда. Ранее в июле арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск "Русхимальянса" о взыскании с Landesbank Baden-Württemberg около 52 миллионов евро (более 5 миллиардов рублей по текущему курсу) по банковской гарантии, выданной в октябре 2021 года. Спорная гарантия была выдана немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контракту на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в Ленинградской области. "Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). По контракту от 7 июля подрядчики должны были построить в районе поселка Усть-Луга в Ленинградской области газоперерабатывающий завод в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Контракт от 9 сентября 2021 года предполагал строительство там же завода по переработке сжиженного природного газа. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. В декабре Верховный суд РФ отказал Linde в пересмотре решений нижестоящих судов о взыскании со структур Linde в пользу "Русхимальянса" около 693 миллионов евро и около 44,5 миллиарда рублей. В соответствующем иске, удовлетворенном судом первой инстанции в феврале 2024 года, заявлены требования о взыскании убытков, причиненных срывом контракта от 7 июля 2021 года. В октябре 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс" о взыскании со структур Linde более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей. В этом иске было заявлено несколько требований, в том числе и о взыскании с Linde более 669,7 миллиона евро задолженности по контракту от 9 сентября 2021 года.

https://1prime.ru/20250121/sud-854341553.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

русхимальянс, linde