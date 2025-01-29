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Банки сократили выдачу потребкредитов на четверть - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Банки сократили выдачу потребкредитов на четверть
Банки сократили выдачу потребкредитов на четверть - 29.01.2025, ПРАЙМ
Банки сократили выдачу потребкредитов на четверть
Российские банки в прошлом году сократили выдачу потребкредитов на четверть, в результате чего объем ссуд на руках россиян уменьшился до минимума за полтора... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T06:17+0300
2025-01-29T06:17+0300
банки
финансы
россия
москва
"скоринг бюро"
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российские банки в прошлом году сократили выдачу потребкредитов на четверть, в результате чего объем ссуд на руках россиян уменьшился до минимума за полтора года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Объем выданных ссуд физлицам за прошлый год снизился до 5,8 триллиона рублей против 7,6 триллиона годом ранее. Количество оформленных россиянами потребительских кредитов сократилось почти на 12%, до 34,2 миллиона единиц. Наименьшие объем и количество ссуд банки выдали в декабре, который является традиционно "высоким" месяцем для них. Так, за месяц было выдано 1,4 миллиона кредитов на 178,4 миллиарда рублей против 2,8 миллиона ссуд на 484,5 миллиарда рублей годом ранее. В результате по итогам года количество активных потребкредитов в России снизилось на 1,2% и стало составлять 48 миллионов единиц. А объем задолженности россиян по ним сократился на 1,7% - до 10,3 триллиона рублей, что является наименьшим значением с июля 2023 года.
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банки, финансы, россия, москва, "скоринг бюро"
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, "Скоринг бюро"
06:17 29.01.2025
 
Банки сократили выдачу потребкредитов на четверть

"Скоринг бюро": объем ссуд на руках россиян сократился до минимума за полтора года

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российские банки в прошлом году сократили выдачу потребкредитов на четверть, в результате чего объем ссуд на руках россиян уменьшился до минимума за полтора года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Объем выданных ссуд физлицам за прошлый год снизился до 5,8 триллиона рублей против 7,6 триллиона годом ранее. Количество оформленных россиянами потребительских кредитов сократилось почти на 12%, до 34,2 миллиона единиц.
Наименьшие объем и количество ссуд банки выдали в декабре, который является традиционно "высоким" месяцем для них. Так, за месяц было выдано 1,4 миллиона кредитов на 178,4 миллиарда рублей против 2,8 миллиона ссуд на 484,5 миллиарда рублей годом ранее.
В результате по итогам года количество активных потребкредитов в России снизилось на 1,2% и стало составлять 48 миллионов единиц. А объем задолженности россиян по ним сократился на 1,7% - до 10,3 триллиона рублей, что является наименьшим значением с июля 2023 года.
 
БанкиФинансыРОССИЯМОСКВА"Скоринг бюро"
 
 
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