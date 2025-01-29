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ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, пишут СМИ - 29.01.2025, ПРАЙМ
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ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, пишут СМИ
ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, пишут СМИ - 29.01.2025, ПРАЙМ
ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, пишут СМИ
Евросоюз рассматривает возможность отключения около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, передает агентство Bloomberg со... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T09:53+0300
2025-01-29T09:53+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность отключения около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее агентство уже сообщало о таких планах ЕС, но не озвучивало число банков, которые могут подпасть под ограничения. "В пакете... предлагаются санкции, которые отключат от банковской системы SWIFT около 15 банков", - говорится в сообщении агентства. По данным Блумберг, Еврокомиссия также предлагает постепенно запретить импорт российского алюминия. Согласно ее плану, клиенты в Европе смогут в течение года покупать его по системе квот, затем вступит в силу полный запрет на эти операции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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банки, финансы, запад, swift, ес, рф
Экономика, Банки, Финансы, ЗАПАД, SWIFT, ЕС, РФ
09:53 29.01.2025
 
ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков

© AFP / Jaques ColletШтаб-квартира компании SWIFT в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира компании SWIFT в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© AFP / Jaques Collet
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность отключения около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее агентство уже сообщало о таких планах ЕС, но не озвучивало число банков, которые могут подпасть под ограничения.
"В пакете... предлагаются санкции, которые отключат от банковской системы SWIFT около 15 банков", - говорится в сообщении агентства.
По данным Блумберг, Еврокомиссия также предлагает постепенно запретить импорт российского алюминия. Согласно ее плану, клиенты в Европе смогут в течение года покупать его по системе квот, затем вступит в силу полный запрет на эти операции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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23 января, 13:29
 
ЭкономикаБанкиФинансыЗАПАДSWIFTЕСРФ
 
 
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