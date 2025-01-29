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ВТБ: российские банки выплатят рекордный объем кешбэка в 2025 году

ВТБ: российские банки выплатят рекордный объем кешбэка в 2025 году - 29.01.2025, ПРАЙМ

ВТБ: российские банки выплатят рекордный объем кешбэка в 2025 году

Российские банки выплатят от 400 до 500 миллиардов рублей кешбэка в 2025 году - это рекордный показатель для российского рынка, прогнозирует ВТБ. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T11:15+0300

2025-01-29T11:15+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российские банки выплатят от 400 до 500 миллиардов рублей кешбэка в 2025 году - это рекордный показатель для российского рынка, прогнозирует ВТБ."В 2025 году российские банки суммарно выплатят пользователям программ лояльности 400-500 млрд рублей - это рекордный показатель на рынке", - говорится в презентации, которую показал журналистам заместитель президента - председателя правления банка Георгий Горшков.По оценке ВТБ, в этом году банки продолжат активное развитие программ лояльности, стимулируя транзакционную активность пользователей. Чем выше активность клиента - тем больший размер вознаграждения он может получить."Ключевым трендом на рынке в этом году станет усиление конкуренции: банки будут не только активно повышать размер кешбэка, но и запускать персональные предложения и акции для удержания пользователей. Это позволит предлагать услуги и продукты, максимально соответствующие потребностям клиента", - отметил Горшков.Еще одним важным направлением станет геймификация. Банки будут предлагать акции и конкурсы, которые позволят клиентам в игровой форме выбирать дополнительные категории для получения кешбэка или зарабатывать повышенный процент. Такой подход повысит уровень вовлеченности клиентов и увеличит их транзакционную активность, считают в ВТБ."Кешбэк остается важнейшим инструментом для привлечения и удержания клиентов. Несмотря на все вызовы рынка, банки продолжат наращивать инвестиции в свои программы лояльности", - сказал Горшков.

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