Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ: российские банки выплатят рекордный объем кешбэка в 2025 году - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250129/banki-854520231.html
ВТБ: российские банки выплатят рекордный объем кешбэка в 2025 году
ВТБ: российские банки выплатят рекордный объем кешбэка в 2025 году - 29.01.2025, ПРАЙМ
ВТБ: российские банки выплатят рекордный объем кешбэка в 2025 году
Российские банки выплатят от 400 до 500 миллиардов рублей кешбэка в 2025 году - это рекордный показатель для российского рынка, прогнозирует ВТБ. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:15+0300
2025-01-29T11:22+0300
экономика
банки
финансы
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российские банки выплатят от 400 до 500 миллиардов рублей кешбэка в 2025 году - это рекордный показатель для российского рынка, прогнозирует ВТБ."В 2025 году российские банки суммарно выплатят пользователям программ лояльности 400-500 млрд рублей - это рекордный показатель на рынке", - говорится в презентации, которую показал журналистам заместитель президента - председателя правления банка Георгий Горшков.По оценке ВТБ, в этом году банки продолжат активное развитие программ лояльности, стимулируя транзакционную активность пользователей. Чем выше активность клиента - тем больший размер вознаграждения он может получить."Ключевым трендом на рынке в этом году станет усиление конкуренции: банки будут не только активно повышать размер кешбэка, но и запускать персональные предложения и акции для удержания пользователей. Это позволит предлагать услуги и продукты, максимально соответствующие потребностям клиента", - отметил Горшков.Еще одним важным направлением станет геймификация. Банки будут предлагать акции и конкурсы, которые позволят клиентам в игровой форме выбирать дополнительные категории для получения кешбэка или зарабатывать повышенный процент. Такой подход повысит уровень вовлеченности клиентов и увеличит их транзакционную активность, считают в ВТБ."Кешбэк остается важнейшим инструментом для привлечения и удержания клиентов. Несмотря на все вызовы рынка, банки продолжат наращивать инвестиции в свои программы лояльности", - сказал Горшков.
https://1prime.ru/20250121/izhs-854350119.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_457:0:2958:1876_1920x0_80_0_0_1aff3b79ff393596ce1b7d59f3334756.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, втб
Экономика, Банки, Финансы, ВТБ
11:15 29.01.2025 (обновлено: 11:22 29.01.2025)
 
ВТБ: российские банки выплатят рекордный объем кешбэка в 2025 году

ВТБ: банки РФ выплатят рекордные 400-500 миллиардов рублей кешбэка в 2025 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российские банки выплатят от 400 до 500 миллиардов рублей кешбэка в 2025 году - это рекордный показатель для российского рынка, прогнозирует ВТБ.
"В 2025 году российские банки суммарно выплатят пользователям программ лояльности 400-500 млрд рублей - это рекордный показатель на рынке", - говорится в презентации, которую показал журналистам заместитель президента - председателя правления банка Георгий Горшков.
По оценке ВТБ, в этом году банки продолжат активное развитие программ лояльности, стимулируя транзакционную активность пользователей. Чем выше активность клиента - тем больший размер вознаграждения он может получить.
"Ключевым трендом на рынке в этом году станет усиление конкуренции: банки будут не только активно повышать размер кешбэка, но и запускать персональные предложения и акции для удержания пользователей. Это позволит предлагать услуги и продукты, максимально соответствующие потребностям клиента", - отметил Горшков.
Еще одним важным направлением станет геймификация. Банки будут предлагать акции и конкурсы, которые позволят клиентам в игровой форме выбирать дополнительные категории для получения кешбэка или зарабатывать повышенный процент. Такой подход повысит уровень вовлеченности клиентов и увеличит их транзакционную активность, считают в ВТБ.
"Кешбэк остается важнейшим инструментом для привлечения и удержания клиентов. Несмотря на все вызовы рынка, банки продолжат наращивать инвестиции в свои программы лояльности", - сказал Горшков.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
ВТБ ожидает сокращение рынка ипотеки на ИЖС в России в 2025 году
21 января, 15:04
 
ЭкономикаБанкиФинансыВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала