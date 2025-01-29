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Госдума вводит ограничения на рекламу услуг по банкротству граждан

Госдума вводит ограничения на рекламу услуг по банкротству граждан - 29.01.2025, ПРАЙМ

Госдума вводит ограничения на рекламу услуг по банкротству граждан

Государственная дума в первом чтении приняла проект закона, который вводит ограничения на рекламу услуг, связанных с процессом банкротства граждан. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T14:15+0300

2025-01-29T14:15+0300

2025-01-29T14:15+0300

госдума

банкротство

реклама

анатолий аксаков

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Государственная дума в первом чтении приняла проект закона, который вводит ограничения на рекламу услуг, связанных с процессом банкротства граждан. Проект внесла группа членов обеих палат Федерального собрания. Документ призван защитить людей от возможных злоупотреблений при рекламе услуг, которые связаны с банкротством, а также дополнительных рисков в финансовой и имущественной сфере. Как пояснял один из авторов документа, вице-спикер СФ Николай Журавлев, налагаемые ограничения будут касаться так называемых "раздолжнителей", которые "за немалое вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов". Часто такие структуры проводят агрессивные рекламные кампании и дают неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг. В итоге люди, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию, вынуждены тратить дополнительные деньги на услуги посредников, заявлял соавтор проекта, глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков. Он отмечал, что в законах предусмотрены бесплатные механизмы смягчения долговой нагрузки, в том числе кредитные каникулы и процедура внесудебного банкротства. В связи с этим проект закона запрещает в рекламе услуг, которые связаны с банкротством граждан, давать гарантии освобождение от исполнения денежных обязательств либо от уплаты обязательных платежей. В этой рекламе не должно быть содержать утверждений о возможности или призывов не исполнять такие обязательств, а также заявлений о создании государственной системы для освобождения физлиц от их исполнения. В рекламе запрещены и упоминания о возможности освобождения должника от всех обязательств. Реклама таких услуг должна предупреждать, что процедура банкротства повлечет ограничение в правах и другие негативные последствия. В рекламе, которая распространяется посредством радио- и телевещания, при кино- и видеообслуживании, длительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. Эта информация должна занимать как минимум 10% площади экрана либо рекламной площади (пространства). Кроме того, реклама услуг, которые связаны с банкротством граждан, должна предоставлять информацию о возможности бесплатного осуществления процедуры банкротства. Правительство России сообщило, что поддержало проект при условии его доработки, в том числе с указанием в такой рекламе возможности бесплатно обратиться к внесудебной процедуре банкротства и без посредников подать заявление в МФЦ в рамках данной процедуры.

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госдума, банкротство, реклама, анатолий аксаков