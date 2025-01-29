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Бензин на АЗС в России с 20 по 27 января подорожал на 0,03% - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Бензин на АЗС в России с 20 по 27 января подорожал на 0,03%
Бензин на АЗС в России с 20 по 27 января подорожал на 0,03% - 29.01.2025, ПРАЙМ
Бензин на АЗС в России с 20 по 27 января подорожал на 0,03%
Средняя розничная цена бензина в России с 20 по 27 января выросла на 0,03%, или на 2 копейки, до 60,96 рубля за литр, дизтоплива - на 0,07%, или на 5 копеек, до | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:09+0300
2025-01-29T19:09+0300
энергетика
бензин
росстат
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 20 по 27 января выросла на 0,03%, или на 2 копейки, до 60,96 рубля за литр, дизтоплива - на 0,07%, или на 5 копеек, до 70,2 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 13 по 20 января, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,08%, или на 5 копеек, до 60,94 рубля за литр, а стоимость дизельного топлива оставалась на уровне 70,15 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю Аи-92 подорожал на 0,04%, до 55,57 рубля за литр, Аи-95 - на 0,02%, до 60,68 рубля. Стоимость литра Аи-98 выросла на 0,07% - до 83,2 рубля. Общая инфляция в стране с 21 по 27 января составила 0,22%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 26 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Хабаровском крае - на 0,6%. В Москве цены не изменились, а в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%. Снижение цен было зафиксировано в 5 субъектах, более всего - в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,8%). В конце декабря Федеральная антимонопольная служба РФ выдвинула предложение донастроить демпферный механизм: ввести расчет выплат не только по Аи-92, но и по марке Аи-95. Также ФАС проводит проверку соблюдения нефтяными компаниями критериев регулярности и равномерности продажи топлива на бирже. В ближайшее время служба намерена скорректировать эти критерии. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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бензин, росстат
Энергетика, Бензин, Росстат
19:09 29.01.2025
 
Бензин на АЗС в России с 20 по 27 января подорожал на 0,03%

Росстат: бензин на АЗС в РФ с 20 по 27 января подорожал на 0,03%, дизтопливо - на 0,07%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 20 по 27 января выросла на 0,03%, или на 2 копейки, до 60,96 рубля за литр, дизтоплива - на 0,07%, или на 5 копеек, до 70,2 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, с 13 по 20 января, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,08%, или на 5 копеек, до 60,94 рубля за литр, а стоимость дизельного топлива оставалась на уровне 70,15 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю Аи-92 подорожал на 0,04%, до 55,57 рубля за литр, Аи-95 - на 0,02%, до 60,68 рубля. Стоимость литра Аи-98 выросла на 0,07% - до 83,2 рубля. Общая инфляция в стране с 21 по 27 января составила 0,22%.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
Инфляция в России на неделе с 21 по 27 января составила 0,22%
19:07
Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 26 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Хабаровском крае - на 0,6%. В Москве цены не изменились, а в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%. Снижение цен было зафиксировано в 5 субъектах, более всего - в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,8%).
В конце декабря Федеральная антимонопольная служба РФ выдвинула предложение донастроить демпферный механизм: ввести расчет выплат не только по Аи-92, но и по марке Аи-95. Также ФАС проводит проверку соблюдения нефтяными компаниями критериев регулярности и равномерности продажи топлива на бирже. В ближайшее время служба намерена скорректировать эти критерии.
Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
 
ЭнергетикаБензинРосстат
 
 
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