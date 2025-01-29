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Биржи Австралии и Японии растут в среду в плюсе

Биржи Австралии и Японии растут в среду в плюсе - 29.01.2025, ПРАЙМ

Биржи Австралии и Японии растут в среду в плюсе

Фондовые индексы Австралии и Японии торгуются в плюсе в среду утром, торги в Китае, Гонконге и Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем,... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T07:44+0300

2025-01-29T07:44+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Фондовые индексы Австралии и Японии торгуются в плюсе в среду утром, торги в Китае, Гонконге и Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.20 мск австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,74%, до 8 461,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,72%, до 39 347,5 пункта. Торги в Китае, Гонконге и Южной Корее не проводятся в среду в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам торгов пятницы южнокорейский KOSPI вырос на 0,85%, до 2 536,8 пункта. По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,06%, до 3 250,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,3%, до 1 911,09 пункта. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,14%, до 20 225,11 пункта. Акции японского производителя потребительской электроники Sony Corporation растут на 4,8% после того, как компания объявила, что Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) займет пост президента и генерального директора с 1 апреля 2025 года.

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рынки, торги, акции, китай, гонконг, южная корея, nikkei 225, kospi, shenzhen composite