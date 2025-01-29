Биткоин стабилен и не краснеет

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Криптовалютный рынок демонстрирует смешанную динамику: по состоянию на 28 января флагманская криптовалюта (BTC) завершила торговую сессию снижением на 0,73%, остановившись на отметке $101 335.Существенное влияние на настроения инвесторов оказал релиз новой AI-модели DeepSeek. Это событие имеет двоякий эффект на рынок: снижение барьеров входа в сферу искусственного интеллекта создает благоприятные условия для инновационных стартапов, однако одновременно усиливает конкурентное давление в секторе. Ключевые уровни для наблюдения в краткосрочной перспективе: $105 000 для биткоина и капитализация AI-сектора в $37 млрд. Текущее восстановление рынка остается неустойчивым на фоне макроэкономической неопределенности, связанной с предстоящими решениями Федеральной резервной системы и геополитическими рисками.По данным на 29 января, BTC/USDT котируется около $102 500. Примечательно синхронное движение с технологическим сектором: акции NVIDIA продемонстрировали отскок на 11% до $128,99 после предшествующего падения. По оценкам BitRiver, технический анализ часового графика биткоина указывает на потенциал возвращения к диапазону $105 000-105 500.Участники рынка занимают выжидательную позицию перед публикацией результатов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). Консенсус-прогноз предполагает сохранение текущих параметров монетарной политики с вероятностью 93,6%. Индекс доллара США удерживает позиции выше недавнего месячного минимума 106,97 пунктов. Особое внимание будет приковано к риторике главы ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейшей траектории монетарной политики. Ожидается подтверждение независимости регулятора от политического давления, включая призывы президента Трампа к смягчению денежно-кредитной политики. Ключевым фактором для будущих решений останется динамика инфляции и ее приближение к целевому уровню в 2%.
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Криптовалютный рынок демонстрирует смешанную динамику: по состоянию на 28 января флагманская криптовалюта (BTC) завершила торговую сессию снижением на 0,73%, остановившись на отметке $101 335.
Существенное влияние на настроения инвесторов оказал релиз новой AI-модели DeepSeek. Это событие имеет двоякий эффект на рынок: снижение барьеров входа в сферу искусственного интеллекта создает благоприятные условия для инновационных стартапов, однако одновременно усиливает конкурентное давление в секторе. Ключевые уровни для наблюдения в краткосрочной перспективе: $105 000 для биткоина и капитализация AI-сектора в $37 млрд. Текущее восстановление рынка остается неустойчивым на фоне макроэкономической неопределенности, связанной с предстоящими решениями Федеральной резервной системы и геополитическими рисками.
По данным на 29 января, BTC/USDT котируется около $102 500. Примечательно синхронное движение с технологическим сектором: акции NVIDIA продемонстрировали отскок на 11% до $128,99 после предшествующего падения. По оценкам BitRiver, технический анализ часового графика биткоина указывает на потенциал возвращения к диапазону $105 000-105 500.
Участники рынка занимают выжидательную позицию перед публикацией результатов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). Консенсус-прогноз предполагает сохранение текущих параметров монетарной политики с вероятностью 93,6%. Индекс доллара США удерживает позиции выше недавнего месячного минимума 106,97 пунктов. Особое внимание будет приковано к риторике главы ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейшей траектории монетарной политики. Ожидается подтверждение независимости регулятора от политического давления, включая призывы президента Трампа к смягчению денежно-кредитной политики. Ключевым фактором для будущих решений останется динамика инфляции и ее приближение к целевому уровню в 2%.
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