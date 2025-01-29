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Биткоин стабилен и не краснеет - 29.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250129/bitkoin-854517277.html
Биткоин стабилен и не краснеет
Биткоин стабилен и не краснеет - 29.01.2025, ПРАЙМ
Биткоин стабилен и не краснеет
Криптовалютный рынок демонстрирует смешанную динамику: по состоянию на 28 января флагманская криптовалюта (BTC) завершила торговую сессию снижением на 0,73%,... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T09:43+0300
2025-01-29T09:43+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Криптовалютный рынок демонстрирует смешанную динамику: по состоянию на 28 января флагманская криптовалюта (BTC) завершила торговую сессию снижением на 0,73%, остановившись на отметке $101 335.Существенное влияние на настроения инвесторов оказал релиз новой AI-модели DeepSeek. Это событие имеет двоякий эффект на рынок: снижение барьеров входа в сферу искусственного интеллекта создает благоприятные условия для инновационных стартапов, однако одновременно усиливает конкурентное давление в секторе.&nbsp; Ключевые уровни для наблюдения в краткосрочной перспективе: $105 000 для биткоина и капитализация AI-сектора в $37 млрд. Текущее восстановление рынка остается неустойчивым на фоне макроэкономической неопределенности, связанной с предстоящими решениями Федеральной резервной системы и геополитическими рисками.По данным на 29 января, BTC/USDT котируется около $102 500. Примечательно синхронное движение с технологическим сектором: акции NVIDIA продемонстрировали отскок на 11% до $128,99 после предшествующего падения. По оценкам BitRiver, технический анализ часового графика биткоина указывает на потенциал возвращения к диапазону $105 000-105 500.Участники рынка занимают выжидательную позицию перед публикацией результатов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). Консенсус-прогноз предполагает сохранение текущих параметров монетарной политики с вероятностью 93,6%. Индекс доллара США удерживает позиции выше недавнего месячного минимума 106,97 пунктов. Особое внимание будет приковано к риторике главы ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейшей траектории монетарной политики. Ожидается подтверждение независимости регулятора от политического давления, включая призывы президента Трампа к смягчению денежно-кредитной политики. Ключевым фактором для будущих решений останется динамика инфляции и ее приближение к целевому уровню в 2%.
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2025
Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:43 29.01.2025
 

Биткоин стабилен и не краснеет

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Криптовалютный рынок демонстрирует смешанную динамику: по состоянию на 28 января флагманская криптовалюта (BTC) завершила торговую сессию снижением на 0,73%, остановившись на отметке $101 335.
Существенное влияние на настроения инвесторов оказал релиз новой AI-модели DeepSeek. Это событие имеет двоякий эффект на рынок: снижение барьеров входа в сферу искусственного интеллекта создает благоприятные условия для инновационных стартапов, однако одновременно усиливает конкурентное давление в секторе.  Ключевые уровни для наблюдения в краткосрочной перспективе: $105 000 для биткоина и капитализация AI-сектора в $37 млрд. Текущее восстановление рынка остается неустойчивым на фоне макроэкономической неопределенности, связанной с предстоящими решениями Федеральной резервной системы и геополитическими рисками.
По данным на 29 января, BTC/USDT котируется около $102 500. Примечательно синхронное движение с технологическим сектором: акции NVIDIA продемонстрировали отскок на 11% до $128,99 после предшествующего падения. По оценкам BitRiver, технический анализ часового графика биткоина указывает на потенциал возвращения к диапазону $105 000-105 500.
Участники рынка занимают выжидательную позицию перед публикацией результатов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). Консенсус-прогноз предполагает сохранение текущих параметров монетарной политики с вероятностью 93,6%. Индекс доллара США удерживает позиции выше недавнего месячного минимума 106,97 пунктов. Особое внимание будет приковано к риторике главы ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейшей траектории монетарной политики. Ожидается подтверждение независимости регулятора от политического давления, включая призывы президента Трампа к смягчению денежно-кредитной политики. Ключевым фактором для будущих решений останется динамика инфляции и ее приближение к целевому уровню в 2%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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