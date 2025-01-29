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Российский бизнес стал активнее использовать Северный морской путь - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Российский бизнес стал активнее использовать Северный морской путь
Российский бизнес стал активнее использовать Северный морской путь - 29.01.2025, ПРАЙМ
Российский бизнес стал активнее использовать Северный морской путь
Российский бизнес при перевозках внутри страны стал активнее использовать Северный морской путь, к концу 2024 года количество заявок по данному направлению... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T06:29+0300
2025-01-29T06:29+0300
бизнес
россия
москва
мурманск
красное море
ес
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский бизнес при перевозках внутри страны стал активнее использовать Северный морской путь, к концу 2024 года количество заявок по данному направлению выросло на 20%, рассказали РИА Новости в компании "ЕТЕ" (международный экспедитор и официальный таможенный представитель). "На внутрироссийских направлениях отечественный бизнес начал уделять внимание Северному морскому пути (СМП). Количество заявок по данному маршруту увеличилось на 20% к концу 2024 г. Рост объемов доставки вырос не только благодаря перевозке СПГ и грузов в удаленные города России на севере, но и за счет кратного наращивания контейнерного грузопотока в порты Архангельска, Мурманска и Санкт-Петербурга", - сказали в компании. В "ЕТЕ" отметили, что возможность реализации круглогодичных доставок дополнительно поспособствовала возвращению Северному морскому пути конкурентоспособности. Несмотря на кризис в Красном море, вызванный атаками хуситов, предновогодний ажиотаж привел к полному бронированию линий Северной столицы и Новороссийска уже к концу ноября. "Что касается отрасли: резкие повороты давно не пугают участников рынка. Возможность развития речного транспорта и южного направления логистики дают уверенность в том, что российский груз найдет свой путь в любых реалиях рынка", - отметил коммерческий директор ГК "ЕТЕ" Андрей Таблов, чьи слова приводятся пресс-службой. Компания "ЕTE" - международный экспедитор и официальный таможенный представитель. Занимается импортом и экспортом товаров по всему миру, доставляет генеральные и сборные грузы. Компания осуществляет таможенное оформление во всех таможенных режимах, получает необходимую разрешительную документацию на ввозимые товары как в РФ, так и в ЕС.
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бизнес, россия, москва, мурманск, красное море, ес
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МУРМАНСК, Красное море, ЕС
06:29 29.01.2025
 
Российский бизнес стал активнее использовать Северный морской путь

Экспедитор "ЕТЕ": российский бизнес стал активнее использовать Северный морской путь

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский бизнес при перевозках внутри страны стал активнее использовать Северный морской путь, к концу 2024 года количество заявок по данному направлению выросло на 20%, рассказали РИА Новости в компании "ЕТЕ" (международный экспедитор и официальный таможенный представитель).
"На внутрироссийских направлениях отечественный бизнес начал уделять внимание Северному морскому пути (СМП). Количество заявок по данному маршруту увеличилось на 20% к концу 2024 г. Рост объемов доставки вырос не только благодаря перевозке СПГ и грузов в удаленные города России на севере, но и за счет кратного наращивания контейнерного грузопотока в порты Архангельска, Мурманска и Санкт-Петербурга", - сказали в компании.
В "ЕТЕ" отметили, что возможность реализации круглогодичных доставок дополнительно поспособствовала возвращению Северному морскому пути конкурентоспособности. Несмотря на кризис в Красном море, вызванный атаками хуситов, предновогодний ажиотаж привел к полному бронированию линий Северной столицы и Новороссийска уже к концу ноября.
"Что касается отрасли: резкие повороты давно не пугают участников рынка. Возможность развития речного транспорта и южного направления логистики дают уверенность в том, что российский груз найдет свой путь в любых реалиях рынка", - отметил коммерческий директор ГК "ЕТЕ" Андрей Таблов, чьи слова приводятся пресс-службой.
Компания "ЕTE" - международный экспедитор и официальный таможенный представитель. Занимается импортом и экспортом товаров по всему миру, доставляет генеральные и сборные грузы. Компания осуществляет таможенное оформление во всех таможенных режимах, получает необходимую разрешительную документацию на ввозимые товары как в РФ, так и в ЕС.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМУРМАНСККрасное мореЕС
 
 
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