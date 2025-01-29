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В De Beers увидели признаки восстановления спроса на бриллианты в США

В De Beers увидели признаки восстановления спроса на бриллианты в США - 29.01.2025, ПРАЙМ

В De Beers увидели признаки восстановления спроса на бриллианты в США

Международная алмазодобывающая корпорация De Beers отмечает первые признаки восстановления спроса на бриллианты в США и большого роста интереса к ним на Ближнем | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T17:11+0300

2025-01-29T17:11+0300

2025-01-29T17:11+0300

экономика

de beers

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers отмечает первые признаки восстановления спроса на бриллианты в США и большого роста интереса к ним на Ближнем Востоке, рассказал управляющий директор индийского подразделения компании Амит Пратихари агентству Рейтер. "Есть первые признаки восстановления в США и большого роста на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова Пратихари. Он отметил, что De Beers ожидает восстановления спроса в ближайшие месяцы. Индия является крупнейшим центром по огранке алмазов, на долю которого приходится 90% гранильных мощностей мира. Однако в 2024 году экспорт бриллиантов из Индии упал из-за слабого спроса Китая и США. Это вынудило отрасль сосредоточиться на растущем внутреннем рынке, который в прошлом году обогнал Китай и стал вторым по величине в мире, отмечается в публикации. Слабый спрос на бриллианты вынудил индийских переработчиков в период с апреля по декабрь прошлого года сократить импорт алмазного сырья на 22%, до 7,9 миллиарда долларов, приводит агентство данные индийского Совета по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). Ранее Financial Times сообщала, что De Beers накопила запас алмазов примерно на 2 миллиарда долларов, который не может распродать из-за низкого спроса в Китае и роста конкуренции со стороны искусственных камней. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.

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de beers, сша