https://1prime.ru/20250129/chipy-854541281.html
США могут ввести новые ограничений на продажу чипов в КНР, пишет СМИ
США могут ввести новые ограничений на продажу чипов в КНР, пишет СМИ - 29.01.2025, ПРАЙМ
США могут ввести новые ограничений на продажу чипов в КНР, пишет СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов в Китай, передает Bloomberg со... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T23:13+0300
2025-01-29T23:13+0300
2025-01-29T23:13+0300
сша
китай
чипы
https://cdnn.1prime.ru/img/79267/52/792675273_0:18:2048:1170_1920x0_80_0_0_a31afbb9a872f753d591251a8c8449b0.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов в Китай, передает Bloomberg со ссылкой на источники. "Представители администрации Трампа изучают возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов Nvidia Corp. в Китай", - говорится в публикации. По данным агентства, ограничения затронут чипы H20 компании Nvidia. Источники агентства добавили, что решение о каких-либо ограничениях, скорее всего, будет принято еще нескоро. Ранее министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
https://1prime.ru/20240314/kitay-846282314.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79267/52/792675273_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_9bdf85927d44430d9b0fb0e43b4ad3ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, чипы
США могут ввести новые ограничений на продажу чипов в КНР, пишет СМИ
Bloomberg: США рассматривают введение новых ограничений на продажу чипов в КНР
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов в Китай, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Представители администрации Трампа изучают возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов Nvidia Corp. в Китай", - говорится в публикации.
По данным агентства, ограничения затронут чипы H20 компании Nvidia. Источники агентства добавили, что решение о каких-либо ограничениях, скорее всего, будет принято еще нескоро.
Китай осудил экспортные ограничения США на чипы
Ранее министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.