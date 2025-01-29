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США могут ввести новые ограничений на продажу чипов в КНР, пишет СМИ - 29.01.2025, ПРАЙМ
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США могут ввести новые ограничений на продажу чипов в КНР, пишет СМИ
США могут ввести новые ограничений на продажу чипов в КНР, пишет СМИ - 29.01.2025, ПРАЙМ
США могут ввести новые ограничений на продажу чипов в КНР, пишет СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов в Китай, передает Bloomberg со... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T23:13+0300
2025-01-29T23:13+0300
сша
китай
чипы
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов в Китай, передает Bloomberg со ссылкой на источники. "Представители администрации Трампа изучают возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов Nvidia Corp. в Китай", - говорится в публикации. По данным агентства, ограничения затронут чипы H20 компании Nvidia. Источники агентства добавили, что решение о каких-либо ограничениях, скорее всего, будет принято еще нескоро. Ранее министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
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сша
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сша, китай, чипы
США, КИТАЙ, чипы
23:13 29.01.2025
 
США могут ввести новые ограничений на продажу чипов в КНР, пишет СМИ

Bloomberg: США рассматривают введение новых ограничений на продажу чипов в КНР

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМикросхема
Микросхема - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов в Китай, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Представители администрации Трампа изучают возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов Nvidia Corp. в Китай", - говорится в публикации.
По данным агентства, ограничения затронут чипы H20 компании Nvidia. Источники агентства добавили, что решение о каких-либо ограничениях, скорее всего, будет принято еще нескоро.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Китай осудил экспортные ограничения США на чипы
14 марта 2024, 07:35
Ранее министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
 
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