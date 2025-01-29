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Торговый дефицит Украины достиг рекордных 29 миллиардов долларов
Торговый дефицит Украины достиг рекордных 29 миллиардов долларов - 29.01.2025, ПРАЙМ
Торговый дефицит Украины достиг рекордных 29 миллиардов долларов
Дефицит внешней торговли Украины по итогам 2024 года достиг максимальных за все время 29 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T13:51+0300
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2025-01-29T13:51+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Украины по итогам 2024 года достиг максимальных за все время 29 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Так, в прошлом году экспорт украинских товаров составил 41,7 миллиарда долларов против 36,2 миллиарда годом ранее. Одновременно вырос импорт - на 11%, до 70,7 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит Украины по итогам прошлого года расширился до нового исторического рекорда в 29 миллиардов долларов с 27,4 миллиарда в 2023 году. Крупнейший дефицит у Украины сформировался в торговле с Китаем - 12 миллиардов долларов. С США он составил 2,6 миллиарда долларов, с Германией - 2,5 миллиарда, а с Польшей - 2,3 миллиарда, а с Турцией - 2 миллиарда. В то же время самый большой профицит сложился во внешней торговле с Испанией - 2 миллиарда долларов. Выше 1 миллиарда долларов он был еще с Египтом (1,4 миллиарда) и Нидерландами (1,1 миллиарда).
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украина, торговля
Экономика, УКРАИНА, торговля
Торговый дефицит Украины достиг рекордных 29 миллиардов долларов
Торговый дефицит Украины по итогам 2024 года достиг рекордных $29 миллиардов
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Украины по итогам 2024 года достиг максимальных за все время 29 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы.
Так, в прошлом году экспорт украинских товаров составил 41,7 миллиарда долларов против 36,2 миллиарда годом ранее. Одновременно вырос импорт - на 11%, до 70,7 миллиарда долларов.
В результате торговый дефицит Украины по итогам прошлого года расширился до нового исторического рекорда в 29 миллиардов долларов с 27,4 миллиарда в 2023 году.
Крупнейший дефицит у Украины сформировался в торговле с Китаем - 12 миллиардов долларов. С США он составил 2,6 миллиарда долларов, с Германией - 2,5 миллиарда, а с Польшей - 2,3 миллиарда, а с Турцией - 2 миллиарда.
В то же время самый большой профицит сложился во внешней торговле с Испанией - 2 миллиарда долларов. Выше 1 миллиарда долларов он был еще с Египтом (1,4 миллиарда) и Нидерландами (1,1 миллиарда).
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