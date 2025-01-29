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Торговый дефицит Украины достиг рекордных 29 миллиардов долларов - 29.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250129/defitsit-854525669.html
Торговый дефицит Украины достиг рекордных 29 миллиардов долларов
Торговый дефицит Украины достиг рекордных 29 миллиардов долларов - 29.01.2025, ПРАЙМ
Торговый дефицит Украины достиг рекордных 29 миллиардов долларов
Дефицит внешней торговли Украины по итогам 2024 года достиг максимальных за все время 29 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T13:51+0300
2025-01-29T13:51+0300
экономика
украина
торговля
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Украины по итогам 2024 года достиг максимальных за все время 29 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Так, в прошлом году экспорт украинских товаров составил 41,7 миллиарда долларов против 36,2 миллиарда годом ранее. Одновременно вырос импорт - на 11%, до 70,7 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит Украины по итогам прошлого года расширился до нового исторического рекорда в 29 миллиардов долларов с 27,4 миллиарда в 2023 году. Крупнейший дефицит у Украины сформировался в торговле с Китаем - 12 миллиардов долларов. С США он составил 2,6 миллиарда долларов, с Германией - 2,5 миллиарда, а с Польшей - 2,3 миллиарда, а с Турцией - 2 миллиарда. В то же время самый большой профицит сложился во внешней торговле с Испанией - 2 миллиарда долларов. Выше 1 миллиарда долларов он был еще с Египтом (1,4 миллиарда) и Нидерландами (1,1 миллиарда).
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украина, торговля
Экономика, УКРАИНА, торговля
13:51 29.01.2025
 
Торговый дефицит Украины достиг рекордных 29 миллиардов долларов

Торговый дефицит Украины по итогам 2024 года достиг рекордных $29 миллиардов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Украины по итогам 2024 года достиг максимальных за все время 29 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы.
Так, в прошлом году экспорт украинских товаров составил 41,7 миллиарда долларов против 36,2 миллиарда годом ранее. Одновременно вырос импорт - на 11%, до 70,7 миллиарда долларов.
В результате торговый дефицит Украины по итогам прошлого года расширился до нового исторического рекорда в 29 миллиардов долларов с 27,4 миллиарда в 2023 году.
Крупнейший дефицит у Украины сформировался в торговле с Китаем - 12 миллиардов долларов. С США он составил 2,6 миллиарда долларов, с Германией - 2,5 миллиарда, а с Польшей - 2,3 миллиарда, а с Турцией - 2 миллиарда.
В то же время самый большой профицит сложился во внешней торговле с Испанией - 2 миллиарда долларов. Выше 1 миллиарда долларов он был еще с Египтом (1,4 миллиарда) и Нидерландами (1,1 миллиарда).
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
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ЭкономикаУКРАИНАторговля
 
 
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