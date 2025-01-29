https://1prime.ru/20250129/defitsit-854525669.html

Торговый дефицит Украины достиг рекордных 29 миллиардов долларов

Торговый дефицит Украины достиг рекордных 29 миллиардов долларов - 29.01.2025, ПРАЙМ

Торговый дефицит Украины достиг рекордных 29 миллиардов долларов

Дефицит внешней торговли Украины по итогам 2024 года достиг максимальных за все время 29 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T13:51+0300

2025-01-29T13:51+0300

2025-01-29T13:51+0300

экономика

украина

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Украины по итогам 2024 года достиг максимальных за все время 29 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Так, в прошлом году экспорт украинских товаров составил 41,7 миллиарда долларов против 36,2 миллиарда годом ранее. Одновременно вырос импорт - на 11%, до 70,7 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит Украины по итогам прошлого года расширился до нового исторического рекорда в 29 миллиардов долларов с 27,4 миллиарда в 2023 году. Крупнейший дефицит у Украины сформировался в торговле с Китаем - 12 миллиардов долларов. С США он составил 2,6 миллиарда долларов, с Германией - 2,5 миллиарда, а с Польшей - 2,3 миллиарда, а с Турцией - 2 миллиарда. В то же время самый большой профицит сложился во внешней торговле с Испанией - 2 миллиарда долларов. Выше 1 миллиарда долларов он был еще с Египтом (1,4 миллиарда) и Нидерландами (1,1 миллиарда).

https://1prime.ru/20250129/ukraina-854520111.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, торговля