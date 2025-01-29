Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля России в общей торговле Белоруссии составляет 65-70% - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250129/dolja-854511045.html
Доля России в общей торговле Белоруссии составляет 65-70%
Доля России в общей торговле Белоруссии составляет 65-70% - 29.01.2025, ПРАЙМ
Доля России в общей торговле Белоруссии составляет 65-70%
Доля России в общей торговле Белоруссии составляет почти 65-70%, Москву и Минск также связывает крепкий уровень политического взаимодействия, заявил глава... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T00:40+0300
2025-01-29T00:40+0300
экономика
россия
мировая экономика
белоруссия
москва
минск
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854511045.jpg?1738100417
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Доля России в общей торговле Белоруссии составляет почти 65-70%, Москву и Минск также связывает крепкий уровень политического взаимодействия, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков. "Сегодня торговля с Россией приближается к 65–70% от общей торговли Беларуси. Политический уровень взаимодействия с РФ сегодня настолько крепкий и сильный, что никакое другое стратегическое направление нашей внешней политики до него не в состоянии дотянуться", - сказал Рыженков в интервью "Известиям". Он добавил, что Белоруссия ни с одной страной не может иметь подобный комплекс отношений, как с Россией, так как оба государства имеют общую историю и культурные и гуманитарные связи.
белоруссия
москва
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, белоруссия, москва, минск, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, МИНСК, МИД
00:40 29.01.2025
 
Доля России в общей торговле Белоруссии составляет 65-70%

Глава МИД Рыженков: доля России в общей торговле Белоруссии составляет 65-70%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Доля России в общей торговле Белоруссии составляет почти 65-70%, Москву и Минск также связывает крепкий уровень политического взаимодействия, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.
"Сегодня торговля с Россией приближается к 65–70% от общей торговли Беларуси. Политический уровень взаимодействия с РФ сегодня настолько крепкий и сильный, что никакое другое стратегическое направление нашей внешней политики до него не в состоянии дотянуться", - сказал Рыженков в интервью "Известиям".
Он добавил, что Белоруссия ни с одной страной не может иметь подобный комплекс отношений, как с Россией, так как оба государства имеют общую историю и культурные и гуманитарные связи.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаБЕЛОРУССИЯМОСКВАМИНСКМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала