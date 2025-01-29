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Доля России в общей торговле Белоруссии составляет 65-70%

Доля России в общей торговле Белоруссии составляет 65-70% - 29.01.2025, ПРАЙМ

Доля России в общей торговле Белоруссии составляет 65-70%

Доля России в общей торговле Белоруссии составляет почти 65-70%, Москву и Минск также связывает крепкий уровень политического взаимодействия, заявил глава... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T00:40+0300

2025-01-29T00:40+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Доля России в общей торговле Белоруссии составляет почти 65-70%, Москву и Минск также связывает крепкий уровень политического взаимодействия, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков. "Сегодня торговля с Россией приближается к 65–70% от общей торговли Беларуси. Политический уровень взаимодействия с РФ сегодня настолько крепкий и сильный, что никакое другое стратегическое направление нашей внешней политики до него не в состоянии дотянуться", - сказал Рыженков в интервью "Известиям". Он добавил, что Белоруссия ни с одной страной не может иметь подобный комплекс отношений, как с Россией, так как оба государства имеют общую историю и культурные и гуманитарные связи.

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