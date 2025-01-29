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Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене - 29.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250129/dollar-854535553.html
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене - 29.01.2025, ПРАЙМ
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене
Стоимость доллара растет по отношению к евро и снижается к иене в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T18:20+0300
2025-01-29T18:20+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и снижается к иене в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,04 доллара с 1,0431 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене - до 155,19 иены с уровня прошлого закрытия в 155,6 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,21% - до 108,14 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС, аналитики закладывают сохранение ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя центробанка Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно направления дальнейшей политики. Кроме того, в четверг станут известны решения Европейского центробанка. Согласно прогнозам, регулятор понизит учетную ставку до 2,9% с 3,15%.
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евро, доллар сша, иена, курсы валют
Экономика, евро, Доллар США, иена, Курсы валют
18:20 29.01.2025
 
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании решений ФРС США

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и снижается к иене в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,04 доллара с 1,0431 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене - до 155,19 иены с уровня прошлого закрытия в 155,6 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,21% - до 108,14 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС, аналитики закладывают сохранение ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя центробанка Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно направления дальнейшей политики.
Кроме того, в четверг станут известны решения Европейского центробанка. Согласно прогнозам, регулятор понизит учетную ставку до 2,9% с 3,15%.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 января
17:44
 
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