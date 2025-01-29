https://1prime.ru/20250129/dollar-854535553.html

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене - 29.01.2025, ПРАЙМ

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

Стоимость доллара растет по отношению к евро и снижается к иене в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T18:20+0300

2025-01-29T18:20+0300

2025-01-29T18:20+0300

экономика

евро

доллар сша

иена

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и снижается к иене в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,04 доллара с 1,0431 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене - до 155,19 иены с уровня прошлого закрытия в 155,6 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,21% - до 108,14 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС, аналитики закладывают сохранение ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя центробанка Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно направления дальнейшей политики. Кроме того, в четверг станут известны решения Европейского центробанка. Согласно прогнозам, регулятор понизит учетную ставку до 2,9% с 3,15%.

https://1prime.ru/20250129/kurs-854534770.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евро, доллар сша, иена, курсы валют