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Доллар ускорил рост к евро после сохранения ставки ФРС - 29.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250129/dollar-854540919.html
Доллар ускорил рост к евро после сохранения ставки ФРС
Доллар ускорил рост к евро после сохранения ставки ФРС - 29.01.2025, ПРАЙМ
Доллар ускорил рост к евро после сохранения ставки ФРС
Курс доллара к евро ускорил рост после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 29.01.2025, ПРАЙМ
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2025-01-29T22:34+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Курс доллара к евро ускорил рост после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 22.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,04 доллара с 1,0431 доллара за евро на прошлом закрытии. До оглашения решения американского регулятора по ставке евро дешевел до 1,042 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускался до 155,34 иены с уровня прошлого закрытия в 155,6 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% - до 108,12 пункта. ФРС США по итогам январского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 18-19 марта.
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доллар сша, евро, фрс сша
Экономика, Доллар США, евро, ФРС США
22:34 29.01.2025
 
Доллар ускорил рост к евро после сохранения ставки ФРС

Доллар ускорил рост к евро после сохранения ставки ФРС США

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Курс доллара к евро ускорил рост после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,04 доллара с 1,0431 доллара за евро на прошлом закрытии. До оглашения решения американского регулятора по ставке евро дешевел до 1,042 доллара.
Курс доллара к иене в то же время опускался до 155,34 иены с уровня прошлого закрытия в 155,6 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% - до 108,12 пункта.
ФРС США по итогам январского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 18-19 марта.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 января
Вчера, 17:44
 
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