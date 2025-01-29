https://1prime.ru/20250129/dollar-854540919.html

Доллар ускорил рост к евро после сохранения ставки ФРС

Доллар ускорил рост к евро после сохранения ставки ФРС - 29.01.2025, ПРАЙМ

Доллар ускорил рост к евро после сохранения ставки ФРС

Курс доллара к евро ускорил рост после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T22:34+0300

2025-01-29T22:34+0300

2025-01-29T22:34+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Курс доллара к евро ускорил рост после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 22.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,04 доллара с 1,0431 доллара за евро на прошлом закрытии. До оглашения решения американского регулятора по ставке евро дешевел до 1,042 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускался до 155,34 иены с уровня прошлого закрытия в 155,6 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% - до 108,12 пункта. ФРС США по итогам январского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 18-19 марта.

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