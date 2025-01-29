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"Отдать Донбасс России": На Западе предложили вариант завершения конфликта - 29.01.2025, ПРАЙМ
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"Отдать Донбасс России": На Западе предложили вариант завершения конфликта
"Отдать Донбасс России": На Западе предложили вариант завершения конфликта - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Отдать Донбасс России": На Западе предложили вариант завершения конфликта
Зеленскому нужно отказаться от контроля над Донбассом и заключить с Россией перемирие, говорится в материале издания The National Interest. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T13:23+0300
2025-01-29T13:23+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Зеленскому нужно отказаться от контроля над Донбассом и заключить с Россией перемирие, говорится в материале издания The National Interest."Сдача пророссийского Донбасса обеспечит буфер, которого так жаждет Россия, и потенциально положит конец конфликту", - говорится в публикации.Авторы статьи отмечают, что в плане Зеленского предусмотрены приглашение в НАТО, оборона, сдерживание, экономическая помощь и поддержка в завершении конфликта. Однако его стремление вступить в НАТО вызывает споры среди западных союзников.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
13:23 29.01.2025
 
"Отдать Донбасс России": На Западе предложили вариант завершения конфликта

TNI: Зеленский должен отказаться от контроля над Донбассом и пойти на перемирие

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Зеленскому нужно отказаться от контроля над Донбассом и заключить с Россией перемирие, говорится в материале издания The National Interest.
"Сдача пророссийского Донбасса обеспечит буфер, которого так жаждет Россия, и потенциально положит конец конфликту", - говорится в публикации.
Авторы статьи отмечают, что в плане Зеленского предусмотрены приглашение в НАТО, оборона, сдерживание, экономическая помощь и поддержка в завершении конфликта. Однако его стремление вступить в НАТО вызывает споры среди западных союзников.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
"Прогнила насквозь": на Западе ужаснулись произошедшему в Киеве
09:00
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
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