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"Отдать Донбасс России": На Западе предложили вариант завершения конфликта
"Отдать Донбасс России": На Западе предложили вариант завершения конфликта - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Отдать Донбасс России": На Западе предложили вариант завершения конфликта
Зеленскому нужно отказаться от контроля над Донбассом и заключить с Россией перемирие, говорится в материале издания The National Interest. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T13:23+0300
2025-01-29T13:23+0300
2025-01-29T13:23+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Зеленскому нужно отказаться от контроля над Донбассом и заключить с Россией перемирие, говорится в материале издания The National Interest."Сдача пророссийского Донбасса обеспечит буфер, которого так жаждет Россия, и потенциально положит конец конфликту", - говорится в публикации.Авторы статьи отмечают, что в плане Зеленского предусмотрены приглашение в НАТО, оборона, сдерживание, экономическая помощь и поддержка в завершении конфликта. Однако его стремление вступить в НАТО вызывает споры среди западных союзников.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Отдать Донбасс России": На Западе предложили вариант завершения конфликта
TNI: Зеленский должен отказаться от контроля над Донбассом и пойти на перемирие
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. З
еленскому нужно отказаться от контроля над Донбассом и заключить с Россией перемирие, говорится
в материале издания The National Interest.
"Сдача пророссийского Донбасса обеспечит буфер, которого так жаждет Россия, и потенциально положит конец конфликту", - говорится в публикации.
Авторы статьи отмечают, что в плане Зеленского предусмотрены приглашение в НАТО, оборона, сдерживание, экономическая помощь и поддержка в завершении конфликта. Однако его стремление вступить в НАТО вызывает споры среди западных союзников.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Прогнила насквозь": на Западе ужаснулись произошедшему в Киеве