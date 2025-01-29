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Финская оборонная компания разработала новый дрон-камикадзе для Украины - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Финская оборонная компания разработала новый дрон-камикадзе для Украины
Финская оборонная компания разработала новый дрон-камикадзе для Украины - 29.01.2025, ПРАЙМ
Финская оборонная компания разработала новый дрон-камикадзе для Украины
Финская оборонная компания Insta сообщила, что разработала новый дрон-камикадзе, который будет использоваться на Украине. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T10:41+0300
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вооружения
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Финская оборонная компания Insta сообщила, что разработала новый дрон-камикадзе, который будет использоваться на Украине. "Компания Insta разработала новую, более эффективную версию комбинации дрона и запатентованного взрывного заряда", - говорится в сообщении. Новый тип беспилотника пока доступен только для "украинского рынка", но в будущем будет продаваться в Европе и странах НАТО, уточняет компания. По словам компании, с помощью дрона-камикадзе, который получил название Insta Steel Eagle, прикрепляемый внизу устройства заряд может доставляться по воздуху к цели, над которой он затем взрывается. Заряд содержит стальные или вольфрамовые шарики, осколки которых, как утверждает компания, могут разлетаться на площадь около 2 тысяч квадратных метров (площадь 40 на 50 метров). Вес заряда составляет около 3,6 килограмма. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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финляндия, украина, технологии, нато
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Технологии, НАТО
10:41 29.01.2025
 
Финская оборонная компания разработала новый дрон-камикадзе для Украины

Финская оборонная компания Insta разработала новый дрон-камикадзе для Украины

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© flickr.com / stanjourdan
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Финская оборонная компания Insta сообщила, что разработала новый дрон-камикадзе, который будет использоваться на Украине.
"Компания Insta разработала новую, более эффективную версию комбинации дрона и запатентованного взрывного заряда", - говорится в сообщении.
Новый тип беспилотника пока доступен только для "украинского рынка", но в будущем будет продаваться в Европе и странах НАТО, уточняет компания.
По словам компании, с помощью дрона-камикадзе, который получил название Insta Steel Eagle, прикрепляемый внизу устройства заряд может доставляться по воздуху к цели, над которой он затем взрывается. Заряд содержит стальные или вольфрамовые шарики, осколки которых, как утверждает компания, могут разлетаться на площадь около 2 тысяч квадратных метров (площадь 40 на 50 метров). Вес заряда составляет около 3,6 килограмма.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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