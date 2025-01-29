Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Хабаровском крае ограничили движение еще на трех трассах - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250129/dvizhenie-854512418.html
В Хабаровском крае ограничили движение еще на трех трассах
В Хабаровском крае ограничили движение еще на трех трассах - 29.01.2025, ПРАЙМ
В Хабаровском крае ограничили движение еще на трех трассах
Еще на трех трассах в Хабаровском крае временно ограничили движение по причине непогоды, сообщает КГКУ "Хабаровскуправтодор". | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T03:40+0300
2025-01-29T03:40+0300
бизнес
хабаровский край
хабаровск
хабаровск
порт ванино
хабаровские авиалинии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854512418.jpg?1738111247
ХАБАРОВСК, 29 янв - ПРАЙМ. Еще на трех трассах в Хабаровском крае временно ограничили движение по причине непогоды, сообщает КГКУ "Хабаровскуправтодор". Ранее синоптики спрогнозировали непогоду со снегом, метелью и порывистым ветром до 15-22 метров в секунду 28 и 29 января в южных и центральных районах Хабаровского края, а также на побережье Татарского пролива. На дорогах образовался снежный накат и заносы. Накануне ограничили движение для автобусов на федеральной трассе "Хабаровск - Лидога - Ванино" на участках км 420 - км 533 (автодорога Лидога - Ванино в границах Ванинского муниципального района). "С 07.00 (00.00 мск) вводится ограничение для движения автобусов на региональных автомобильных дорогах город Советская Гавань - рабочий поселок Ванино и подъезд к поселку Монгохто... С 08.00 (01.00 мск) - вводится ограничение для движения автобусов по федеральной автомобильной дороге Р-297 Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск", - говорится в сообщении. Кроме того, администрация Амурского муниципального района сообщила, что с вечера вторника была закрыта ледовая переправа город Амурск - село Вознесенское в связи с ухудшением погоды. Местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" сообщает, что аэропорт Николаевска-на-Амуре в среду закрыт до 12.00 (05.00 мск) для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек и перрона от снега, а воздушный узел Советской Гавани не работает до 17.00 (10.00 мск) для приёма и отправления воздушных судов также из-за расчистки ВПП от осадков. По информации ЕДДС, небольшой снег наблюдается в ряде районов края - Ванинском, Советско-Гаванском, Николаевском, Хабаровском, Вяземском, Бикинском и имени Лазо.
хабаровский край
хабаровск
хабаровск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, хабаровский край, хабаровск, хабаровск, порт ванино, хабаровские авиалинии
Бизнес, Хабаровский край, ХАБАРОВСК, Хабаровск, порт Ванино, Хабаровские авиалинии
03:40 29.01.2025
 
В Хабаровском крае ограничили движение еще на трех трассах

На трех трассах Хабаровского края ограничили движение из-за непогоды

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 29 янв - ПРАЙМ. Еще на трех трассах в Хабаровском крае временно ограничили движение по причине непогоды, сообщает КГКУ "Хабаровскуправтодор".
Ранее синоптики спрогнозировали непогоду со снегом, метелью и порывистым ветром до 15-22 метров в секунду 28 и 29 января в южных и центральных районах Хабаровского края, а также на побережье Татарского пролива. На дорогах образовался снежный накат и заносы. Накануне ограничили движение для автобусов на федеральной трассе "Хабаровск - Лидога - Ванино" на участках км 420 - км 533 (автодорога Лидога - Ванино в границах Ванинского муниципального района).
"С 07.00 (00.00 мск) вводится ограничение для движения автобусов на региональных автомобильных дорогах город Советская Гавань - рабочий поселок Ванино и подъезд к поселку Монгохто... С 08.00 (01.00 мск) - вводится ограничение для движения автобусов по федеральной автомобильной дороге Р-297 Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск", - говорится в сообщении.
Кроме того, администрация Амурского муниципального района сообщила, что с вечера вторника была закрыта ледовая переправа город Амурск - село Вознесенское в связи с ухудшением погоды.
Местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" сообщает, что аэропорт Николаевска-на-Амуре в среду закрыт до 12.00 (05.00 мск) для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек и перрона от снега, а воздушный узел Советской Гавани не работает до 17.00 (10.00 мск) для приёма и отправления воздушных судов также из-за расчистки ВПП от осадков.
По информации ЕДДС, небольшой снег наблюдается в ряде районов края - Ванинском, Советско-Гаванском, Николаевском, Хабаровском, Вяземском, Бикинском и имени Лазо.
 
БизнесХабаровский крайХАБАРОВСКХабаровскпорт ВаниноХабаровские авиалинии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала