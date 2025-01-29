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В Хабаровском крае ограничили движение еще на трех трассах
В Хабаровском крае ограничили движение еще на трех трассах - 29.01.2025, ПРАЙМ
В Хабаровском крае ограничили движение еще на трех трассах
Еще на трех трассах в Хабаровском крае временно ограничили движение по причине непогоды, сообщает КГКУ "Хабаровскуправтодор". | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T03:40+0300
2025-01-29T03:40+0300
2025-01-29T03:40+0300
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ХАБАРОВСК, 29 янв - ПРАЙМ. Еще на трех трассах в Хабаровском крае временно ограничили движение по причине непогоды, сообщает КГКУ "Хабаровскуправтодор".
Ранее синоптики спрогнозировали непогоду со снегом, метелью и порывистым ветром до 15-22 метров в секунду 28 и 29 января в южных и центральных районах Хабаровского края, а также на побережье Татарского пролива. На дорогах образовался снежный накат и заносы. Накануне ограничили движение для автобусов на федеральной трассе "Хабаровск - Лидога - Ванино" на участках км 420 - км 533 (автодорога Лидога - Ванино в границах Ванинского муниципального района).
"С 07.00 (00.00 мск) вводится ограничение для движения автобусов на региональных автомобильных дорогах город Советская Гавань - рабочий поселок Ванино и подъезд к поселку Монгохто... С 08.00 (01.00 мск) - вводится ограничение для движения автобусов по федеральной автомобильной дороге Р-297 Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск", - говорится в сообщении.
Кроме того, администрация Амурского муниципального района сообщила, что с вечера вторника была закрыта ледовая переправа город Амурск - село Вознесенское в связи с ухудшением погоды.
Местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" сообщает, что аэропорт Николаевска-на-Амуре в среду закрыт до 12.00 (05.00 мск) для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек и перрона от снега, а воздушный узел Советской Гавани не работает до 17.00 (10.00 мск) для приёма и отправления воздушных судов также из-за расчистки ВПП от осадков.
По информации ЕДДС, небольшой снег наблюдается в ряде районов края - Ванинском, Советско-Гаванском, Николаевском, Хабаровском, Вяземском, Бикинском и имени Лазо.
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В Хабаровском крае ограничили движение еще на трех трассах
На трех трассах Хабаровского края ограничили движение из-за непогоды
ХАБАРОВСК, 29 янв - ПРАЙМ. Еще на трех трассах в Хабаровском крае временно ограничили движение по причине непогоды, сообщает КГКУ "Хабаровскуправтодор".
Ранее синоптики спрогнозировали непогоду со снегом, метелью и порывистым ветром до 15-22 метров в секунду 28 и 29 января в южных и центральных районах Хабаровского края, а также на побережье Татарского пролива. На дорогах образовался снежный накат и заносы. Накануне ограничили движение для автобусов на федеральной трассе "Хабаровск - Лидога - Ванино" на участках км 420 - км 533 (автодорога Лидога - Ванино в границах Ванинского муниципального района).
"С 07.00 (00.00 мск) вводится ограничение для движения автобусов на региональных автомобильных дорогах город Советская Гавань - рабочий поселок Ванино и подъезд к поселку Монгохто... С 08.00 (01.00 мск) - вводится ограничение для движения автобусов по федеральной автомобильной дороге Р-297 Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск", - говорится в сообщении.
Кроме того, администрация Амурского муниципального района сообщила, что с вечера вторника была закрыта ледовая переправа город Амурск - село Вознесенское в связи с ухудшением погоды.
Местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" сообщает, что аэропорт Николаевска-на-Амуре в среду закрыт до 12.00 (05.00 мск) для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек и перрона от снега, а воздушный узел Советской Гавани не работает до 17.00 (10.00 мск) для приёма и отправления воздушных судов также из-за расчистки ВПП от осадков.
По информации ЕДДС, небольшой снег наблюдается в ряде районов края - Ванинском, Советско-Гаванском, Николаевском, Хабаровском, Вяземском, Бикинском и имени Лазо.