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ЕК предложила ввести новые пошлины на сельхозтовары из России
ЕК предложила ввести новые пошлины на сельхозтовары из России - 29.01.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила ввести новые пошлины на сельхозтовары из России
Еврокомиссия предлагается ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере, | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T01:04+0300
2025-01-29T01:04+0300
2025-01-29T01:04+0300
сельское хозяйство
экономика
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белоруссия
марош шефчович
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагается ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере, следует из текста предложения, опубликованного ЕК.
"Импорт в ЕС карбамида и азотных удобрений из России достиг значительных показателей в 2023 году, составив 3,6 миллиона тонн, и еще существенно вырос в 2024 году… Импорт данных удобрений отражает ситуацию экономической зависимости от России", - говорится в документе.
Импорт других сельхозтоваров пока не является столь значимым, однако, учитывая сложившуюся в ЕС ситуацию, без заградительных мер Россия, по мнению Брюсселя, могла бы его быстро нарастить.
В свою очередь европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что "ЕС сделает все необходимое для защиты европейских производителей удобрений и фермеров".
Ранее Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором представила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотные удобрения из РФ и Белоруссии. При этом новые ограничительные меры ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу.
Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
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сельское хозяйство, россия, рф, брюссель, белоруссия, марош шефчович, ес, ек
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, РФ, Брюссель, БЕЛОРУССИЯ, Марош Шефчович, ЕС, ЕК
ЕК предложила ввести новые пошлины на сельхозтовары из России
ЕК предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары из России
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагается ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере, следует из текста предложения, опубликованного ЕК.
"Импорт в ЕС карбамида и азотных удобрений из России достиг значительных показателей в 2023 году, составив 3,6 миллиона тонн, и еще существенно вырос в 2024 году… Импорт данных удобрений отражает ситуацию экономической зависимости от России", - говорится в документе.
Импорт других сельхозтоваров пока не является столь значимым, однако, учитывая сложившуюся в ЕС ситуацию, без заградительных мер Россия, по мнению Брюсселя, могла бы его быстро нарастить.
В свою очередь европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что "ЕС сделает все необходимое для защиты европейских производителей удобрений и фермеров".
Ранее Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором представила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотные удобрения из РФ и Белоруссии. При этом новые ограничительные меры ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу.
Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.