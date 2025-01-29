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ЕК предложила ввести новые пошлины на сельхозтовары из России - 29.01.2025, ПРАЙМ
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ЕК предложила ввести новые пошлины на сельхозтовары из России
ЕК предложила ввести новые пошлины на сельхозтовары из России - 29.01.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила ввести новые пошлины на сельхозтовары из России
Еврокомиссия предлагается ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере, | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T01:04+0300
2025-01-29T01:04+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
рф
брюссель
белоруссия
марош шефчович
ес
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагается ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере, следует из текста предложения, опубликованного ЕК. "Импорт в ЕС карбамида и азотных удобрений из России достиг значительных показателей в 2023 году, составив 3,6 миллиона тонн, и еще существенно вырос в 2024 году… Импорт данных удобрений отражает ситуацию экономической зависимости от России", - говорится в документе. Импорт других сельхозтоваров пока не является столь значимым, однако, учитывая сложившуюся в ЕС ситуацию, без заградительных мер Россия, по мнению Брюсселя, могла бы его быстро нарастить. В свою очередь европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что "ЕС сделает все необходимое для защиты европейских производителей удобрений и фермеров". Ранее Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором представила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотные удобрения из РФ и Белоруссии. При этом новые ограничительные меры ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу. Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
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сельское хозяйство, россия, рф, брюссель, белоруссия, марош шефчович, ес, ек
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, РФ, Брюссель, БЕЛОРУССИЯ, Марош Шефчович, ЕС, ЕК
01:04 29.01.2025
 
ЕК предложила ввести новые пошлины на сельхозтовары из России

ЕК предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары из России

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагается ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере, следует из текста предложения, опубликованного ЕК.
"Импорт в ЕС карбамида и азотных удобрений из России достиг значительных показателей в 2023 году, составив 3,6 миллиона тонн, и еще существенно вырос в 2024 году… Импорт данных удобрений отражает ситуацию экономической зависимости от России", - говорится в документе.
Импорт других сельхозтоваров пока не является столь значимым, однако, учитывая сложившуюся в ЕС ситуацию, без заградительных мер Россия, по мнению Брюсселя, могла бы его быстро нарастить.
В свою очередь европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что "ЕС сделает все необходимое для защиты европейских производителей удобрений и фермеров".
Ранее Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором представила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотные удобрения из РФ и Белоруссии. При этом новые ограничительные меры ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу.
Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРФБрюссельБЕЛОРУССИЯМарош ШефчовичЕСЕК
 
 
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