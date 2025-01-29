https://1prime.ru/20250129/ekspert-854513004.html
Эксперт оценил риски для Турции и России из-за торговли в долларах
Эксперт оценил риски для Турции и России из-за торговли в долларах - 29.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил риски для Турции и России из-за торговли в долларах
Риски для Турции и России, связанные с торговлей в долларах, сохранятся при новой администрации США, но стороны могут избежать санкций и проблем в экономических | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T05:46+0300
2025-01-29T05:46+0300
2025-01-29T05:46+0300
экономика
финансы
мировая экономика
запад
рф
владимир путин
дональд трамп
мехмет шимшек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854513004.jpg?1738118819
АНКАРА, 29 янв - ПРАЙМ. Риски для Турции и России, связанные с торговлей в долларах, сохранятся при новой администрации США, но стороны могут избежать санкций и проблем в экономических отношениях путем использования национальных валют, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар.
Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил ранее турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял министр финансов страны Мехмет Шимшек.
"Вопрос состоит в том, чтобы не попасть под санкции (Запада - ред.). Торговля в долларах будет по-прежнему представлять риск. Но я думаю, что в бартерной торговле или торговле золотом, национальных валютах (лирах и рублях - ред.) проблем не будет", - заявил экономист.
В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
запад
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, запад, рф, владимир путин, дональд трамп, мехмет шимшек
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мехмет Шимшек
Эксперт оценил риски для Турции и России из-за торговли в долларах
Экономист Байдар: при новой администрации США риски для Турции и России сохранятся
АНКАРА, 29 янв - ПРАЙМ. Риски для Турции и России, связанные с торговлей в долларах, сохранятся при новой администрации США, но стороны могут избежать санкций и проблем в экономических отношениях путем использования национальных валют, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар.
Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил ранее турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял министр финансов страны Мехмет Шимшек.
"Вопрос состоит в том, чтобы не попасть под санкции (Запада - ред.). Торговля в долларах будет по-прежнему представлять риск. Но я думаю, что в бартерной торговле или торговле золотом, национальных валютах (лирах и рублях - ред.) проблем не будет", - заявил экономист.
В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.