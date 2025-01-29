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Эксперт оценил риски для Турции и России из-за торговли в долларах

Эксперт оценил риски для Турции и России из-за торговли в долларах - 29.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил риски для Турции и России из-за торговли в долларах

Риски для Турции и России, связанные с торговлей в долларах, сохранятся при новой администрации США, но стороны могут избежать санкций и проблем в экономических | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T05:46+0300

2025-01-29T05:46+0300

2025-01-29T05:46+0300

экономика

финансы

мировая экономика

запад

рф

владимир путин

дональд трамп

мехмет шимшек

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АНКАРА, 29 янв - ПРАЙМ. Риски для Турции и России, связанные с торговлей в долларах, сохранятся при новой администрации США, но стороны могут избежать санкций и проблем в экономических отношениях путем использования национальных валют, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар. Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил ранее турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял министр финансов страны Мехмет Шимшек. "Вопрос состоит в том, чтобы не попасть под санкции (Запада - ред.). Торговля в долларах будет по-прежнему представлять риск. Но я думаю, что в бартерной торговле или торговле золотом, национальных валютах (лирах и рублях - ред.) проблем не будет", - заявил экономист. В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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финансы, мировая экономика, запад, рф, владимир путин, дональд трамп, мехмет шимшек