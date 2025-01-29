Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил риски для Турции и России из-за торговли в долларах - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250129/ekspert-854513004.html
Эксперт оценил риски для Турции и России из-за торговли в долларах
Эксперт оценил риски для Турции и России из-за торговли в долларах - 29.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил риски для Турции и России из-за торговли в долларах
Риски для Турции и России, связанные с торговлей в долларах, сохранятся при новой администрации США, но стороны могут избежать санкций и проблем в экономических | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T05:46+0300
2025-01-29T05:46+0300
экономика
финансы
мировая экономика
запад
рф
владимир путин
дональд трамп
мехмет шимшек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854513004.jpg?1738118819
АНКАРА, 29 янв - ПРАЙМ. Риски для Турции и России, связанные с торговлей в долларах, сохранятся при новой администрации США, но стороны могут избежать санкций и проблем в экономических отношениях путем использования национальных валют, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар. Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил ранее турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял министр финансов страны Мехмет Шимшек. "Вопрос состоит в том, чтобы не попасть под санкции (Запада - ред.). Торговля в долларах будет по-прежнему представлять риск. Но я думаю, что в бартерной торговле или торговле золотом, национальных валютах (лирах и рублях - ред.) проблем не будет", - заявил экономист. В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
запад
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, запад, рф, владимир путин, дональд трамп, мехмет шимшек
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мехмет Шимшек
05:46 29.01.2025
 
Эксперт оценил риски для Турции и России из-за торговли в долларах

Экономист Байдар: при новой администрации США риски для Турции и России сохранятся

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 29 янв - ПРАЙМ. Риски для Турции и России, связанные с торговлей в долларах, сохранятся при новой администрации США, но стороны могут избежать санкций и проблем в экономических отношениях путем использования национальных валют, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар.
Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил ранее турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял министр финансов страны Мехмет Шимшек.
"Вопрос состоит в том, чтобы не попасть под санкции (Запада - ред.). Торговля в долларах будет по-прежнему представлять риск. Но я думаю, что в бартерной торговле или торговле золотом, национальных валютах (лирах и рублях - ред.) проблем не будет", - заявил экономист.
В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаЗАПАДРФВладимир ПутинДональд ТрампМехмет Шимшек
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала