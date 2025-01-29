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Эксперт рассказал, сколько нужно Приднестровью газа в год

Эксперт рассказал, сколько нужно Приднестровью газа в год - 29.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько нужно Приднестровью газа в год

Приднестровью при нормальном потреблении необходимо не менее 1,5 миллиарда кубометров газа в год, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T07:47+0300

2025-01-29T07:47+0300

2025-01-29T07:47+0300

энергетика

газ

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ес

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Приднестровью при нормальном потреблении необходимо не менее 1,5 миллиарда кубометров газа в год, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Приднестровье осталось без российского газа с 1 января, жители региона при минусовой температуре на улице лишились отопления и горячей воды. Голубое топливо из России перестало идти в регион из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также нежелания Молдавии выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Приднестровский лидер Вадим Красносельский в середине января посетил Москву, обсуждал с Минэнерго возобновление поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей Приднестровья и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена – это будет "гуманитарный газ". Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в понедельник, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. ЕС выделит 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене, уточнил он. "При нормальном потреблении Приднестровью в год необходимо не менее 1,5 миллиарда кубометров газа. В 2024 году на газоизмерительную станцию "Гребеники" (по традиционному маршруту через украинскую территорию – ред.) было поставлено 1,56 миллиарда кубометров газа, в том числе 359 миллионов кубометров в первом (зимнем) квартале", – отметил Белогорьев. БЕЗ ГАЗА ИЗ РОССИИ ЭКОНОМИКУ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ЖДЕТ КРИЗИС Текущая модель приднестровской экономики во многом строится на бесплатных поставках в республику российского газа, а также на выработке на его основе электроэнергии на Молдавской ГРЭС, основная часть которой поставляется в дальнейшем в правобережную Молдавию, объяснил эксперт. Он уточнил, что деньги, получаемые от экспорта электроэнергии, и платежи за газ, собранные с конечных потребителей, помимо покрытия расходов на содержании инфраструктуры, обеспечивают значительную часть бюджетных доходов Приднестровья. "Подобная ежегодная субсидия или "гуманитарная помощь" со стороны России составляет, в среднем, не менее 500 миллионов долларов, только не в денежном, а в натуральном выражении – в виде газа. Соответственно без бесплатного российского газа экономику Приднестровья ждет затяжной и очень глубокий кризис, сопоставимый разве с тем, что было в начале 1990-х годов", – подчеркнул он. ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ ПОСТАВОК Приднестровье может получить российский газ транзитом через Украину или по Трансбалканскому потоку, который получает газ из "Турецкого потока". Кроме того, Тирасполь может закупать газ на европейском спотовом рынке. Газета "Коммерсант" сообщала, что для нужд Приднестровья кипрская компания Ozbor Enterprises забронировала газ на один месяц на выходе из "Турецкого потока". Как отмечали источники издания, прорабатывалась возможность поставок до апреля, объем финансовой помощи из РФ может составить 160 миллионов долларов. Позже газета писала, что к поставкам газа для Приднестровья могут привлечь венгерскую энергетическую компанию MOL. "Схема поставок через "Турецкий поток" изначально с экономической точки зрения выглядела наиболее логично, так как позволяла использовать российский газ, который, очевидно, значительно дешевле для России, чем газ, продающийся на европейском спотовом рынке", – сказал аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Альтернативой остается покупка газа на европейском спотовом рынке. Однако этот вариант дороже, требует сотрудничества с "Молдовагазом", с которым у Москвы сохраняется спор по размеру долга, а также в целом подвергается критике со стороны правительства Молдавии, добавил Кауфман. Однако до сих пор остается неясным, по каком маршруту и в каком объеме газ пойдет в Приднестровье, а также кто и в какой форме будет за него платить.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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