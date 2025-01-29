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Энергопотребление в ДФО в 2024 году выросло на 5,2%, до 74,3 млрд кВт.ч - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Энергопотребление в ДФО в 2024 году выросло на 5,2%, до 74,3 млрд кВт.ч
Энергопотребление в ДФО в 2024 году выросло на 5,2%, до 74,3 млрд кВт.ч - 29.01.2025, ПРАЙМ
Энергопотребление в ДФО в 2024 году выросло на 5,2%, до 74,3 млрд кВт.ч
Энергопотребление на территории Дальневосточного федерального округа в 2024 году выросло на 5,2% по сравнению с прошлым годом и составило 74,3 миллиарда кВт.ч,... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:38+0300
2025-01-29T19:38+0300
энергетика
дфо
электроэнергия
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Энергопотребление на территории Дальневосточного федерального округа в 2024 году выросло на 5,2% по сравнению с прошлым годом и составило 74,3 миллиарда кВт.ч, сообщили в Минэнерго. "В 2024 году суммарное потребление по Объединенной энергосистеме Востока, энергосистемам Забайкальского края и Республики Бурятия, а также изолированным территориям составило 74,3 миллиарда кВт.ч, показав уверенный прирост в 5,2% к 2023 году", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства. На территории Дальневосточного федерального округа работают Объединенная энергосистема (ОЭС) Востока (покрывает работу Амурской области и Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев и Якутии), а также часть ОЭС Сибири (Забайкальский край, Бурятия) и энергосистемы изолированных территорий. По прогнозам в стратегических документах, в течение следующих 18 лет на Дальнем Востоке сохранится темп роста потребления электроэнергии, превышающий среднероссийский показатель. Так, в 2024-2030 годах он составит 4,9% в ДФО и 2,1% по стране, а в последующие периоды - 1,38% в ДФО и 0,94% по стране, также сообщили в Минэнерго. Текущая зима на Дальнем Востоке в целом характеризуется повышенным потреблением электрической мощности. Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) сообщал, что 13 января был достигнут исторический максимум потребления в Объединенной энергосистеме Востока России: он составил 7891 МВт, что на 10 МВт выше предыдущего рекорда 22 декабря 2023 года. Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Востока стали набор нагрузки Малмыжским ГОКом и рост потребления Российских железных дорог.
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дфо, электроэнергия
Энергетика, ДФО, электроэнергия
19:38 29.01.2025
 
Энергопотребление в ДФО в 2024 году выросло на 5,2%, до 74,3 млрд кВт.ч

Минэнерго: энергопотребление в ДФО в 2024 году выросло на 5,2%, до 74,3 млрд кВт.ч

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Энергопотребление на территории Дальневосточного федерального округа в 2024 году выросло на 5,2% по сравнению с прошлым годом и составило 74,3 миллиарда кВт.ч, сообщили в Минэнерго.
"В 2024 году суммарное потребление по Объединенной энергосистеме Востока, энергосистемам Забайкальского края и Республики Бурятия, а также изолированным территориям составило 74,3 миллиарда кВт.ч, показав уверенный прирост в 5,2% к 2023 году", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
На территории Дальневосточного федерального округа работают Объединенная энергосистема (ОЭС) Востока (покрывает работу Амурской области и Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев и Якутии), а также часть ОЭС Сибири (Забайкальский край, Бурятия) и энергосистемы изолированных территорий.
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
ТГК-1 сохранила годовую выработку электроэнергии на уровне 2023 года
24 января, 15:20
По прогнозам в стратегических документах, в течение следующих 18 лет на Дальнем Востоке сохранится темп роста потребления электроэнергии, превышающий среднероссийский показатель. Так, в 2024-2030 годах он составит 4,9% в ДФО и 2,1% по стране, а в последующие периоды - 1,38% в ДФО и 0,94% по стране, также сообщили в Минэнерго.
Текущая зима на Дальнем Востоке в целом характеризуется повышенным потреблением электрической мощности. Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) сообщал, что 13 января был достигнут исторический максимум потребления в Объединенной энергосистеме Востока России: он составил 7891 МВт, что на 10 МВт выше предыдущего рекорда 22 декабря 2023 года. Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Востока стали набор нагрузки Малмыжским ГОКом и рост потребления Российских железных дорог.
 
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