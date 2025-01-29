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"ЭРА-ГЛОНАСС" передала почти 450 тысяч аварийных сообщений - 29.01.2025, ПРАЙМ
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"ЭРА-ГЛОНАСС" передала почти 450 тысяч аварийных сообщений
"ЭРА-ГЛОНАСС" передала почти 450 тысяч аварийных сообщений - 29.01.2025, ПРАЙМ
"ЭРА-ГЛОНАСС" передала почти 450 тысяч аварийных сообщений
За все время работы госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" было передано почти 450 тысяч аварийных сообщений, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T06:59+0300
2025-01-29T06:59+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. За все время работы госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" было передано почти 450 тысяч аварийных сообщений, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов. "Общий показатель достиг уже 440 тысяч аварийных сообщений. За минувший год система передала региональным службам 93 тысячи экстренных сообщений – на 10% больше, чем в 2023 году. В декабре получили рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тысячи", - рассказал Баканов. Он отметил, что "по мере подключения к системе новых автомобилей – а сейчас это обязательно для импортируемых и отечественных авто - все больше аварий будут фиксироваться с помощью системы". Замминистра напомнил, что по данным медицины катастроф, "своевременная помощь, оказанная в течение первого часа, кратно повышает шансы сохранить жизни и снизить риски осложнений при травмах". "Это вносит существенный вклад в достижение национальных целей развития, определенных президентом России в части снижения смертности при ДТП на горизонте 2030-2036 годов", - заключил Баканов. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" создана в 2015 году Минтрансом по поручению президента РФ Владимира Путина. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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технологии, россия, рф, москва, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин
06:59 29.01.2025
 
"ЭРА-ГЛОНАСС" передала почти 450 тысяч аварийных сообщений

Замминистра транспорта Баканов: "ЭРА-ГЛОНАСС" передала почти 450 тысяч аварийных сообщений

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. За все время работы госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" было передано почти 450 тысяч аварийных сообщений, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.
"Общий показатель достиг уже 440 тысяч аварийных сообщений. За минувший год система передала региональным службам 93 тысячи экстренных сообщений – на 10% больше, чем в 2023 году. В декабре получили рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тысячи", - рассказал Баканов.
Он отметил, что "по мере подключения к системе новых автомобилей – а сейчас это обязательно для импортируемых и отечественных авто - все больше аварий будут фиксироваться с помощью системы".
Замминистра напомнил, что по данным медицины катастроф, "своевременная помощь, оказанная в течение первого часа, кратно повышает шансы сохранить жизни и снизить риски осложнений при травмах".
"Это вносит существенный вклад в достижение национальных целей развития, определенных президентом России в части снижения смертности при ДТП на горизонте 2030-2036 годов", - заключил Баканов.
Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" создана в 2015 году Минтрансом по поручению президента РФ Владимира Путина.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
 
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