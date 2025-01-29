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ЕС хочет предоставлять приоритет своим компаниям при госзакупках
ЕС хочет предоставлять приоритет своим компаниям при госзакупках - 29.01.2025, ПРАЙМ
ЕС хочет предоставлять приоритет своим компаниям при госзакупках
Европейская комиссия в своей стратегии повышения конкурентоспособности ЕС "Компас конкурентоспособности" предложила предоставлять преференции компаниям ЕС в... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T15:42+0300
2025-01-29T15:42+0300
2025-01-29T15:42+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия в своей стратегии повышения конкурентоспособности ЕС "Компас конкурентоспособности" предложила предоставлять преференции компаниям ЕС в госзакупках для ключевых секторов экономики, что может противоречить правилам ВТО. "Государственный сектор должен играть центральную роль. В контексте, когда другие крупные игроки вводят ограничения на доступ к своим рынкам и стремятся увеличить производственные мощности в критических технологиях, Европа должна защитить свои собственные мощности. Еврокомиссия предложит введение европейского преференциального режима в государственных закупках для стратегических секторов и технологий", - говорится в опубликованном в среду плане ЕК. Там указали, что ЕС также "продолжит настаивать на модернизации правил ВТО". Ранее Европейская комиссия сообщала, что запросила консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за спора с Китаем по якобы "несправедливой торговой практике КНР в сфере интеллектуальной собственности". В Брюсселе указывали, что Пекин "несправедливо предоставляет китайским производителям более дешевый доступ к европейским технологиям".
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ес, ек
ЕС хочет предоставлять приоритет своим компаниям при госзакупках
ЕК: Евросоюз хочет предоставлять приоритет своим компаниям при госзакупках
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия в своей стратегии повышения конкурентоспособности ЕС "Компас конкурентоспособности" предложила предоставлять преференции компаниям ЕС в госзакупках для ключевых секторов экономики, что может противоречить правилам ВТО.
"Государственный сектор должен играть центральную роль. В контексте, когда другие крупные игроки вводят ограничения на доступ к своим рынкам и стремятся увеличить производственные мощности в критических технологиях, Европа должна защитить свои собственные мощности. Еврокомиссия предложит введение европейского преференциального режима в государственных закупках для стратегических секторов и технологий", - говорится в опубликованном в среду плане ЕК.
Там указали, что ЕС также "продолжит настаивать на модернизации правил ВТО".
Ранее Европейская комиссия сообщала, что запросила консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за спора с Китаем по якобы "несправедливой торговой практике КНР в сфере интеллектуальной собственности". В Брюсселе указывали, что Пекин "несправедливо предоставляет китайским производителям более дешевый доступ к европейским технологиям".
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