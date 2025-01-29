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В Эстонии призвали взимать сбор за прохождение судов через Балтийское море
В Эстонии призвали взимать сбор за прохождение судов через Балтийское море - 29.01.2025, ПРАЙМ
В Эстонии призвали взимать сбор за прохождение судов через Балтийское море
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил ввести для судов, проходящих через Балтийское море, сбор, который покрывал бы расходы на защиту подводных... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:32+0300
2025-01-29T11:32+0300
2025-01-29T11:32+0300
экономика
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил ввести для судов, проходящих через Балтийское море, сбор, который покрывал бы расходы на защиту подводных кабелей. "Например, когда вы едете в аэропорт... вы платите аэропортовый сбор, который входит в стоимость билета... Поэтому однажды, возможно, мы станем свидетелями того, что при прохождении через Датские проливы (судоходные - ред.) компании будут платить этот сбор, который, по сути, является страховым взносом за повреждение кабелей", - заявил Певкур в интервью агентству Рейтер. Он отметил, что рассматриваются различные варианты, страны должны будут прийти к общему решению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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эстония, россия, балтийское море
Экономика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, Балтийское море
В Эстонии призвали взимать сбор за прохождение судов через Балтийское море
Глава МО Эстонии призвал взимать сбор за прохождение судов через Балтийское море
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил ввести для судов, проходящих через Балтийское море, сбор, который покрывал бы расходы на защиту подводных кабелей.
"Например, когда вы едете в аэропорт... вы платите аэропортовый сбор, который входит в стоимость билета... Поэтому однажды, возможно, мы станем свидетелями того, что при прохождении через Датские проливы (судоходные - ред.) компании будут платить этот сбор, который, по сути, является страховым взносом за повреждение кабелей", - заявил Певкур в интервью агентству Рейтер.
Он отметил, что рассматриваются различные варианты, страны должны будут прийти к общему решению.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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