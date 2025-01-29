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Поставку модернизированных F-35 для Пентагона снова отложили
Поставку модернизированных F-35 для Пентагона снова отложили - 29.01.2025, ПРАЙМ
Поставку модернизированных F-35 для Пентагона снова отложили
Поставка Пентагону полностью модернизированных истребителей пятого поколения F-35 снова откладывается, сообщает издание Defense One со ссылкой на представителей | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:11+0300
2025-01-29T11:11+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Поставка Пентагону полностью модернизированных истребителей пятого поколения F-35 снова откладывается, сообщает издание Defense One со ссылкой на представителей работающих над самолетами компании Lockheed Martin."Авиапарк истребителей F-35 Пентагона, возможно, не получит полную версию обновления с программным обеспечением TR-3 в этом году", - говорится в публикации. Первоначально планировалось завершить обновленную конфигурацию к весне 2023 года, но точные сроки поставки не были объявлены.В июле 2024 года Министерство обороны США задерживало выплаты по контракту с Lockheed Martin из-за задержек в производстве. Также был отозван гонорар в размере 60 миллионов долларов за работу над новой конфигурацией F-35 после приостановки поставок в июле 2023 года. Однако 20 июля 2024 года Пентагон сообщил о приеме первых трех модернизированных истребителей F-35 и надеется на продолжение поставок.
https://1prime.ru/20241227/su-57-853913553.html
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сша, пентагон, f-35 lightning ii
Вооружения, США, Пентагон, F-35 Lightning II
Поставку модернизированных F-35 для Пентагона снова отложили
DO: поставка Пентагону полностью модернизированных F-35 снова откладывается
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Поставка Пентагону полностью модернизированных истребителей пятого поколения F-35 снова откладывается, сообщает издание Defense One со ссылкой на представителей работающих над самолетами компании Lockheed Martin.
"Авиапарк истребителей F-35 Пентагона, возможно, не получит полную версию обновления с программным обеспечением TR-3 в этом году", - говорится в публикации.
Первоначально планировалось завершить обновленную конфигурацию к весне 2023 года, но точные сроки поставки не были объявлены.
В июле 2024 года Министерство обороны США задерживало выплаты по контракту с Lockheed Martin из-за задержек в производстве. Также был отозван гонорар в размере 60 миллионов долларов за работу над новой конфигурацией F-35 после приостановки поставок в июле 2023 года. Однако 20 июля 2024 года Пентагон сообщил о приеме первых трех модернизированных истребителей F-35 и надеется на продолжение поставок.
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