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Поставку модернизированных F-35 для Пентагона снова отложили - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Поставку модернизированных F-35 для Пентагона снова отложили
Поставку модернизированных F-35 для Пентагона снова отложили - 29.01.2025, ПРАЙМ
Поставку модернизированных F-35 для Пентагона снова отложили
Поставка Пентагону полностью модернизированных истребителей пятого поколения F-35 снова откладывается, сообщает издание Defense One со ссылкой на представителей | 29.01.2025, ПРАЙМ
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вооружения
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пентагон
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Поставка Пентагону полностью модернизированных истребителей пятого поколения F-35 снова откладывается, сообщает издание Defense One со ссылкой на представителей работающих над самолетами компании Lockheed Martin."Авиапарк истребителей F-35 Пентагона, возможно, не получит полную версию обновления с программным обеспечением TR-3 в этом году", - говорится в публикации. Первоначально планировалось завершить обновленную конфигурацию к весне 2023 года, но точные сроки поставки не были объявлены.В июле 2024 года Министерство обороны США задерживало выплаты по контракту с Lockheed Martin из-за задержек в производстве. Также был отозван гонорар в размере 60 миллионов долларов за работу над новой конфигурацией F-35 после приостановки поставок в июле 2023 года. Однако 20 июля 2024 года Пентагон сообщил о приеме первых трех модернизированных истребителей F-35 и надеется на продолжение поставок.
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сша
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сша, пентагон, f-35 lightning ii
Вооружения, США, Пентагон, F-35 Lightning II
11:11 29.01.2025
 
Поставку модернизированных F-35 для Пентагона снова отложили

DO: поставка Пентагону полностью модернизированных F-35 снова откладывается

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Поставка Пентагону полностью модернизированных истребителей пятого поколения F-35 снова откладывается, сообщает издание Defense One со ссылкой на представителей работающих над самолетами компании Lockheed Martin.
"Авиапарк истребителей F-35 Пентагона, возможно, не получит полную версию обновления с программным обеспечением TR-3 в этом году", - говорится в публикации.
Первоначально планировалось завершить обновленную конфигурацию к весне 2023 года, но точные сроки поставки не были объявлены.
В июле 2024 года Министерство обороны США задерживало выплаты по контракту с Lockheed Martin из-за задержек в производстве. Также был отозван гонорар в размере 60 миллионов долларов за работу над новой конфигурацией F-35 после приостановки поставок в июле 2023 года. Однако 20 июля 2024 года Пентагон сообщил о приеме первых трех модернизированных истребителей F-35 и надеется на продолжение поставок.
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