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ФАС проанализирует цены производителей майонеза, подсолнечного масла и соли

ФАС проанализирует цены производителей майонеза, подсолнечного масла и соли - 29.01.2025, ПРАЙМ

ФАС проанализирует цены производителей майонеза, подсолнечного масла и соли

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует цены на ряд продовольственных товаров, направила запросы производителям майонеза, подсолнечного... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T19:16+0300

2025-01-29T19:16+0300

2025-01-29T19:23+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует цены на ряд продовольственных товаров, направила запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и соли, сообщили в ведомстве. "ФАС проанализирует обоснованность цен на ряд продовольственных товаров. Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой", - сообщила служба. Отмечается, что организации должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.Там напомнили, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны соблюдать запреты, установленные законом о защите конкуренции, в том числе на установление монопольно высоких цен. В случае выявления нарушений служба может применить меры антимонопольного реагирования."ФАС России направила 24 запроса в адрес производителей майонеза, 10 - масла подсолнечного, 21 - маргарина, 7 - соли пищевой", - пояснили в ведомстве.

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