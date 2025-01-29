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ФАС проанализирует цены производителей майонеза, подсолнечного масла и соли
ФАС проанализирует цены производителей майонеза, подсолнечного масла и соли - 29.01.2025, ПРАЙМ
ФАС проанализирует цены производителей майонеза, подсолнечного масла и соли
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует цены на ряд продовольственных товаров, направила запросы производителям майонеза, подсолнечного... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:16+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует цены на ряд продовольственных товаров, направила запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и соли, сообщили в ведомстве. "ФАС проанализирует обоснованность цен на ряд продовольственных товаров. Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой", - сообщила служба. Отмечается, что организации должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.Там напомнили, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны соблюдать запреты, установленные законом о защите конкуренции, в том числе на установление монопольно высоких цен. В случае выявления нарушений служба может применить меры антимонопольного реагирования."ФАС России направила 24 запроса в адрес производителей майонеза, 10 - масла подсолнечного, 21 - маргарина, 7 - соли пищевой", - пояснили в ведомстве.
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фас рф, продукты питания
Экономика, ФАС РФ, продукты питания
ФАС проанализирует цены производителей майонеза, подсолнечного масла и соли
ФАС проанализирует цены производителей майонеза, подсолнечного масла, маргарина и соли
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует цены на ряд продовольственных товаров, направила запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и соли, сообщили в ведомстве.
"ФАС проанализирует обоснованность цен на ряд продовольственных товаров. Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой", - сообщила служба.
Отмечается, что организации должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.
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Там напомнили, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны соблюдать запреты, установленные законом о защите конкуренции, в том числе на установление монопольно высоких цен. В случае выявления нарушений служба может применить меры антимонопольного реагирования.
"ФАС России направила 24 запроса в адрес производителей майонеза, 10 - масла подсолнечного, 21 - маргарина, 7 - соли пищевой", - пояснили в ведомстве.