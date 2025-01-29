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Президент Финляндии обозначил условие открытия границ с Россией
Президент Финляндии обозначил условие открытия границ с Россией - 29.01.2025, ПРАЙМ
Президент Финляндии обозначил условие открытия границ с Россией
Открытие границы с Россией, которую Финляндия закрыла в одностороннем порядке, зависит только от российской стороны, заявил президент Финляндии Александр Стубб | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T16:35+0300
2025-01-29T16:35+0300
2025-01-29T16:37+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Открытие границы с Россией, которую Финляндия закрыла в одностороннем порядке, зависит только от российской стороны, заявил президент Финляндии Александр Стубб"Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится. Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно. Мяч, так сказать, в руках россиян", - процитировал Стубба телерадиовещатель Yle. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Ранее власти Финляндии приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. По заявлению премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, однако о возможности открытия КПП более не упоминалось. Со слов властей Финляндии, ситуация на границе не изменилась, а в России "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
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Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ЕС
Президент Финляндии обозначил условие открытия границ с Россией
Стубб: открытие границы РФ и Финляндии зависит только от российской стороны
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Открытие границы с Россией, которую Финляндия закрыла в одностороннем порядке, зависит только от российской стороны, заявил президент Финляндии Александр Стубб
"Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится. Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно. Мяч, так сказать, в руках россиян", - процитировал Стубба телерадиовещатель Yle.
Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Ранее власти Финляндии приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. По заявлению премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, однако о возможности открытия КПП более не упоминалось. Со слов властей Финляндии, ситуация на границе не изменилась, а в России "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД