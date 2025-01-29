https://1prime.ru/20250129/frs-854540626.html
ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%
ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5% - 29.01.2025, ПРАЙМ
ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T22:02+0300
2025-01-29T22:02+0300
2025-01-29T22:03+0300
фрс сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/03/841370355_0:562:3000:2250_1920x0_80_0_0_1d54365819d8f0042acbc8edc877c051.jpg
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
https://1prime.ru/20241218/stavka-853677038.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/03/841370355_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_07a94d654f4f4da0224b02fbb958472b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрс сша
ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%
ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
В ФРС допустили повышение процентной ставки в 2025 году