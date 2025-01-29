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ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5% - 29.01.2025, ПРАЙМ
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ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%
ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5% - 29.01.2025, ПРАЙМ
ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T22:02+0300
2025-01-29T22:03+0300
фрс сша
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
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фрс сша
ФРС США
22:02 29.01.2025 (обновлено: 22:03 29.01.2025)
 
ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%

ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
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