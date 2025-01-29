https://1prime.ru/20250129/frs-854540626.html

ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%

ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5% - 29.01.2025, ПРАЙМ

ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T22:02+0300

2025-01-29T22:02+0300

2025-01-29T22:03+0300

фрс сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/03/841370355_0:562:3000:2250_1920x0_80_0_0_1d54365819d8f0042acbc8edc877c051.jpg

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.

https://1prime.ru/20241218/stavka-853677038.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фрс сша