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"Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на заем газа для ПМР - 29.01.2025, ПРАЙМ
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"Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на заем газа для ПМР
"Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на заем газа для ПМР - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на заем газа для ПМР
Глава "Молдавагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания подписала с "Тираспольтрансгазом" контракт на заем 3 миллионов кубометров газа для поддержки... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:45+0300
2025-01-29T11:48+0300
энергетика
газ
молдовагаз
приднестровье
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КИШИНЕВ, 29 янв - ПРАЙМ. Глава "Молдавагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания подписала с "Тираспольтрансгазом" контракт на заем 3 миллионов кубометров газа для поддержки функциональности газовой системы в Приднестровье. "АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" подписали контракт займа 3 миллионов метров кубических природного газа для поддержки функциональности газовой системы левого берега Днестра", - написал Чебан в своем Telegram-канале. Он пояснил, что поставки будут осуществляться на основании заявок, поступающих от "Тираспольтрансгаза". Чебан также напомнил, что согласно условиям договора, данный объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года.
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газ, молдовагаз, приднестровье
Энергетика, Газ, Молдовагаз, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
11:45 29.01.2025 (обновлено: 11:48 29.01.2025)
 
"Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на заем газа для ПМР

Чебан: "Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на заем газа для ПМР

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСитуация с энергетикой в Приднестровье
Ситуация с энергетикой в Приднестровье - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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КИШИНЕВ, 29 янв - ПРАЙМ. Глава "Молдавагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания подписала с "Тираспольтрансгазом" контракт на заем 3 миллионов кубометров газа для поддержки функциональности газовой системы в Приднестровье.
"АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" подписали контракт займа 3 миллионов метров кубических природного газа для поддержки функциональности газовой системы левого берега Днестра", - написал Чебан в своем Telegram-канале. Он пояснил, что поставки будут осуществляться на основании заявок, поступающих от "Тираспольтрансгаза". Чебан также напомнил, что согласно условиям договора, данный объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года.
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