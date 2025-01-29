https://1prime.ru/20250129/gaz-854523000.html
Россия выделит кредит для покупки газа для ПМР, заявил Красносельский
Россия выделит кредит для покупки газа для ПМР, заявил Красносельский - 29.01.2025, ПРАЙМ
Россия выделит кредит для покупки газа для ПМР, заявил Красносельский
Россия предоставит кредит для покупки газа для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил глава региона Вадим Красносельский в беседе с журналистами. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T12:40+0300
2025-01-29T12:40+0300
2025-01-29T12:40+0300
энергетика
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия предоставит кредит для покупки газа для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил глава региона Вадим Красносельский в беседе с журналистами."Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит определенный займ", - отметил глава непризнанной республики.По словам Красносельского, кредит подлежит возврату и на его основе Приднестровье сможет оплачивать поставки газа от "Молдовагаза".Приднестровье и Молдова остались без газа после того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу, а Кишинев не выплатил долг "Газпрому". В то время как Кишинев получает энергоресурсы из Европы, Приднестровье оказалось в полной газовой блокаде. В результате в Приднестровье произошло отключение газа, что привело к отсутствию отопления и горячей воды в жилых домах при минусовой температуре на улице.
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газ, россия, приднестровье
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Россия выделит кредит для покупки газа для ПМР, заявил Красносельский
Красносельский: Россия выделит кредит для покупки газа для Приднестровья
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия предоставит кредит для покупки газа для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил глава региона Вадим Красносельский в беседе с журналистами.
"Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит определенный займ", - отметил глава непризнанной республики.
По словам Красносельского, кредит подлежит возврату и на его основе Приднестровье сможет оплачивать поставки газа от "Молдовагаза".
Приднестровье и Молдова остались без газа после того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу, а Кишинев не выплатил долг "Газпрому". В то время как Кишинев получает энергоресурсы из Европы, Приднестровье оказалось в полной газовой блокаде. В результате в Приднестровье произошло отключение газа, что привело к отсутствию отопления и горячей воды в жилых домах при минусовой температуре на улице.
"Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на заем газа для ПМР