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Россия выделит кредит для покупки газа для ПМР, заявил Красносельский - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Россия выделит кредит для покупки газа для ПМР, заявил Красносельский
Россия выделит кредит для покупки газа для ПМР, заявил Красносельский - 29.01.2025, ПРАЙМ
Россия выделит кредит для покупки газа для ПМР, заявил Красносельский
Россия предоставит кредит для покупки газа для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил глава региона Вадим Красносельский в беседе с журналистами. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T12:40+0300
2025-01-29T12:40+0300
энергетика
газ
россия
приднестровье
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия предоставит кредит для покупки газа для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил глава региона Вадим Красносельский в беседе с журналистами."Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит определенный займ", - отметил глава непризнанной республики.По словам Красносельского, кредит подлежит возврату и на его основе Приднестровье сможет оплачивать поставки газа от "Молдовагаза".Приднестровье и Молдова остались без газа после того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу, а Кишинев не выплатил долг "Газпрому". В то время как Кишинев получает энергоресурсы из Европы, Приднестровье оказалось в полной газовой блокаде. В результате в Приднестровье произошло отключение газа, что привело к отсутствию отопления и горячей воды в жилых домах при минусовой температуре на улице.
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газ, россия, приднестровье
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
12:40 29.01.2025
 
Россия выделит кредит для покупки газа для ПМР, заявил Красносельский

Красносельский: Россия выделит кредит для покупки газа для Приднестровья

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСитуация с энергетикой в Приднестровье
Ситуация с энергетикой в Приднестровье - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия предоставит кредит для покупки газа для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил глава региона Вадим Красносельский в беседе с журналистами.
"Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит определенный займ", - отметил глава непризнанной республики.
По словам Красносельского, кредит подлежит возврату и на его основе Приднестровье сможет оплачивать поставки газа от "Молдовагаза".
Приднестровье и Молдова остались без газа после того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу, а Кишинев не выплатил долг "Газпрому". В то время как Кишинев получает энергоресурсы из Европы, Приднестровье оказалось в полной газовой блокаде. В результате в Приднестровье произошло отключение газа, что привело к отсутствию отопления и горячей воды в жилых домах при минусовой температуре на улице.
Ситуация с энергетикой в Приднестровье - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
"Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на заем газа для ПМР
11:45
 
ЭнергетикаГазРОССИЯПРИДНЕСТРОВЬЕ
 
 
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