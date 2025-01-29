https://1prime.ru/20250129/gaz-854537335.html

Биржевые цены на газ в Европе выросли до $550 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе выросли до $550 за тысячу кубометров - 29.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли до $550 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 ноября 2023 года выросли до 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T19:15+0300

2025-01-29T19:15+0300

2025-01-29T19:15+0300

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газ

европа

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 ноября 2023 года выросли до 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 521,2 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 18.53 мск их стоимость составляла 550 долларов (+5,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 519,5 доллара за тысячу кубометров.

https://1prime.ru/20250129/spg-854505892.html

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газ, европа