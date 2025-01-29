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Биржевые цены на газ в Европе выросли до $550 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе выросли до $550 за тысячу кубометров - 29.01.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли до $550 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 ноября 2023 года выросли до 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:15+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 ноября 2023 года выросли до 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 521,2 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 18.53 мск их стоимость составляла 550 долларов (+5,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 519,5 доллара за тысячу кубометров.
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газ, европа
Биржевые цены на газ в Европе выросли до $550 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе впервые с ноября 2023 года выросли до $550 за тысячу кубометров
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 ноября 2023 года выросли до 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 521,2 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 18.53 мск их стоимость составляла 550 долларов (+5,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 519,5 доллара за тысячу кубометров.
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