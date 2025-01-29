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Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал

Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал - 29.01.2025, ПРАЙМ

Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на февраль снизился до минус 22,4 пункта с пересмотренного значения января в минус 21,4 пункта,... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T10:09+0300

2025-01-29T10:09+0300

2025-01-29T10:09+0300

экономика

германия

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на февраль снизился до минус 22,4 пункта с пересмотренного значения января в минус 21,4 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения показателя до минус 20 пунктов с первоначального уровня января в минус 21,3 пункта.

германия

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германия