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Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал - 29.01.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на февраль снизился до минус 22,4 пункта с пересмотренного значения января в минус 21,4 пункта,... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T10:09+0300
2025-01-29T10:09+0300
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экономика
германия
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на февраль снизился до минус 22,4 пункта с пересмотренного значения января в минус 21,4 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения показателя до минус 20 пунктов с первоначального уровня января в минус 21,3 пункта.
германия
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германия
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал
Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до минус 22,4 пункта
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на февраль снизился до минус 22,4 пункта с пересмотренного значения января в минус 21,4 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения показателя до минус 20 пунктов с первоначального уровня января в минус 21,3 пункта.