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Правительство Германии понизило прогноз роста ВВП в 2025 году

Правительство Германии понизило прогноз роста ВВП в 2025 году - 29.01.2025, ПРАЙМ

Правительство Германии понизило прогноз роста ВВП в 2025 году

Немецкое правительство понизило свой прогноз роста ВВП страны в текущем году с 1,1% до 0,3%, заявил вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T17:08+0300

2025-01-29T17:08+0300

2025-01-29T17:08+0300

экономика

германия

ввп германии

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Немецкое правительство понизило свой прогноз роста ВВП страны в текущем году с 1,1% до 0,3%, заявил вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии "Зеленые" Роберт Хабек, представляя журналистам ежегодный доклад правительства по вопросам экономики. "Германия находится в стагнации. Мы понижаем прогноз экономического роста с 1,1% до 0,3%", - сообщил политик. Экономика ФРГ сталкивается со структурным кризисом, заявил министр. Согласно прогнозу, в 2026 году экономический рост составит только 1,1%. Ограничивает его в том числе традиционная жесткость фискальной политики ФРГ, объяснил вице-канцлер. В результате Германия "систематически недостаточно инвестирует", добавил он. Министр назвал три основных причины экономической стагнации. Во-первых, экономическая программа правящей коалиции Германии не была полностью реализована. Во-вторых, ФРГ столкнулась с внутриполитической нестабильностью на фоне распада правящей коалиции и назначения досрочных выборов в бундестаг. В-третьих, сохраняется геополитическая нестабильность, связанная с приходом к власти нового американского президента Дональда Трампа и анонсированным им введением новых пошлин на товары из Евросоюза. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самом ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.

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