https://1prime.ru/20250129/google-854523330.html

Сумма штрафа Google превысила 1,8 дуодециллиона рублей, пишут СМИ

Сумма штрафа Google превысила 1,8 дуодециллиона рублей, пишут СМИ - 29.01.2025, ПРАЙМ

Сумма штрафа Google превысила 1,8 дуодециллиона рублей, пишут СМИ

Российские телеканалы предъявили иск в размере более 1,8 дуодециллиона рублей против корпорации Google, говорится в материале РБК. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T12:49+0300

2025-01-29T12:49+0300

2025-01-29T12:49+0300

россия

google

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российские телеканалы предъявили иск в размере более 1,8 дуодециллиона рублей против корпорации Google, говорится в материале РБК.В издании заметили, что указанная сумма значительно превышает мировой ВВП и поэтому стороны должны искать другие способы урегулирования.Дуодециллион в свою очередь представляет единицу с 39 нулями.Ранее суд постановил, что спустя девять месяцев после вступления решения в силу Google должна будет платить ежедневный штраф в размере 100 тысяч рублей, и каждую неделю размер штрафа будет удваиваться.В октябре российские телеканалы уже выставили претензии в размере двух недециллионов рублей против Google из-за требования восстановления их каналов на платформе YouTube. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что компания должна исправить ситуацию, так как данная сумма исков является символичной.

https://1prime.ru/20250114/google-854185602.html

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