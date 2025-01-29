https://1prime.ru/20250129/google-854538717.html

WSJ: Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в атаках с помощью Gemini

WSJ: Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в атаках с помощью Gemini - 29.01.2025, ПРАЙМ

WSJ: Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в атаках с помощью Gemini

Компания Google заявила, что в прошлом году хакеры из более чем 20 государств, среди которых якобы Россия, КНР, КНДР и Иран, воспользовались ее чат-ботом Gemini | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T19:54+0300

2025-01-29T19:54+0300

2025-01-29T19:54+0300

google

сша

хакеры

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Компания Google заявила, что в прошлом году хакеры из более чем 20 государств, среди которых якобы Россия, КНР, КНДР и Иран, воспользовались ее чат-ботом Gemini с целью планирования и совершенствования кибератак против Соединенных Штатов и других целей, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на просмотренный отчет компании и чиновников США. "В прошлом году десятки хакерских групп в более чем 20 странах обратились к Gemini от Google для помощи со злонамеренным написанием кода, поиском публично известных кибер-уязвимостей и изучением организаций, на которые планировалось напасть", - указывается в публикации. Как говорится в отчете Google, на который ссылается газета, чат-ботом пользовались в том числе хакерские группы, якобы связанные с КНР, Ираном, Россией и КНДР. Подчеркивается, что с помощью Gemini хакеры пытались не столько придумать новые приемы, сколько повысить свою продуктивность. Как пишет издание, они относились к чат-боту как к "ассистенту исследователя". В отчете говорится, что чаще всего чат-бот использовали хакеры из Китая и Ирана. Утверждается, что с его помощью иранцы изучали различные военные организации, а также создавали контент на английском языке, иврите и фарси для фишинга. В свою очередь, китайцы, как заявляется, использовали искусственный интеллект для изучения различных тактик взлома, хакеры из КНДР с помощью чат-бота писали подставные сопроводительные письма для приема на удаленную работу, а россияне, как говорится в отчете, пользовались Gemini умеренно и для более "приземленных" целей, например, для написания кода. Как сообщила изданию представитель Google, компания уже удалила все аккаунты, связанные с преступной активностью. При этом она отказалась сообщить их число.

https://1prime.ru/20241028/khaker-852461252.html

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google, сша, хакеры