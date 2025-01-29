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США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи - 29.01.2025, ПРАЙМ
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США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи
США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи - 29.01.2025, ПРАЙМ
США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи
Соединеные Штаты продолжают оценку запросов на финансирование отдельных программ и готовы одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T20:58+0300
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сша
госдеп
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ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Соединеные Штаты продолжают оценку запросов на финансирование отдельных программ и готовы одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду пресс-служба государственного департамента. "Все запросы на финансирование критически важных инициатив рассматриваются оперативно и при необходимости одобряются в течение нескольких часов", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, Вашингтон одобрил выделение денег в рамках ряда исключений, которые касаются национальной безопасности. В частности, финансирование продолжилось для защиты персонала США за рубежом, репатриации нелегальных мигрантов и выполнения обязательств по нераспространению оружия.
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сша, госдеп
США, Госдеп
20:58 29.01.2025
 
США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи

Госдеп: США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи

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Здание Госдепа США
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ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Соединеные Штаты продолжают оценку запросов на финансирование отдельных программ и готовы одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду пресс-служба государственного департамента.
"Все запросы на финансирование критически важных инициатив рассматриваются оперативно и при необходимости одобряются в течение нескольких часов", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, Вашингтон одобрил выделение денег в рамках ряда исключений, которые касаются национальной безопасности.
В частности, финансирование продолжилось для защиты персонала США за рубежом, репатриации нелегальных мигрантов и выполнения обязательств по нераспространению оружия.
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