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США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи

США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи - 29.01.2025, ПРАЙМ

США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи

Соединеные Штаты продолжают оценку запросов на финансирование отдельных программ и готовы одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T20:58+0300

2025-01-29T20:58+0300

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ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Соединеные Штаты продолжают оценку запросов на финансирование отдельных программ и готовы одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду пресс-служба государственного департамента. "Все запросы на финансирование критически важных инициатив рассматриваются оперативно и при необходимости одобряются в течение нескольких часов", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, Вашингтон одобрил выделение денег в рамках ряда исключений, которые касаются национальной безопасности. В частности, финансирование продолжилось для защиты персонала США за рубежом, репатриации нелегальных мигрантов и выполнения обязательств по нераспространению оружия.

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