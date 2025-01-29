https://1prime.ru/20250129/gosdep-854540057.html
США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи
США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи - 29.01.2025, ПРАЙМ
США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи
Соединеные Штаты продолжают оценку запросов на финансирование отдельных программ и готовы одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T20:58+0300
2025-01-29T20:58+0300
2025-01-29T20:58+0300
сша
госдеп
https://cdnn.1prime.ru/img/84000/50/840005089_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_83aefd15a4aa1ee51f1e384178afab17.jpg
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Соединеные Штаты продолжают оценку запросов на финансирование отдельных программ и готовы одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду пресс-служба государственного департамента. "Все запросы на финансирование критически важных инициатив рассматриваются оперативно и при необходимости одобряются в течение нескольких часов", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, Вашингтон одобрил выделение денег в рамках ряда исключений, которые касаются национальной безопасности. В частности, финансирование продолжилось для защиты персонала США за рубежом, репатриации нелегальных мигрантов и выполнения обязательств по нераспространению оружия.
https://1prime.ru/20241223/inflyuensery-853812301.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84000/50/840005089_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8faee21d7a0ee8279b9c112d9fc1a28d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, госдеп
США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи
Госдеп: США оперативно рассматривают исключения из приостановки зарубежной помощи
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Соединеные Штаты продолжают оценку запросов на финансирование отдельных программ и готовы одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду пресс-служба государственного департамента.
"Все запросы на финансирование критически важных инициатив рассматриваются оперативно и при необходимости одобряются в течение нескольких часов", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, Вашингтон одобрил выделение денег в рамках ряда исключений, которые касаются национальной безопасности.
В частности, финансирование продолжилось для защиты персонала США за рубежом, репатриации нелегальных мигрантов и выполнения обязательств по нераспространению оружия.
Стало известно, сколько денег потратил Госдеп на украинских инфлюенсеров