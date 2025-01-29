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Правительство внесет в Госдуму законопроект об увеличении военных пенсий

Правительство внесет в Госдуму законопроект об увеличении военных пенсий - 29.01.2025, ПРАЙМ

Правительство внесет в Госдуму законопроект об увеличении военных пенсий

Правительство планирует внести в Госдуму законопроект, увеличивающий размер военных пенсий на 9,5%. Об этом в беседе с журналистами заявил глава комитета... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T09:15+0300

2025-01-29T09:15+0300

2025-01-29T09:15+0300

экономика

россия

госдума

пенсии

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Правительство планирует внести в Госдуму законопроект, увеличивающий размер военных пенсий на 9,5%. Об этом в беседе с журналистами заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."В целях исполнения решения президента Российской Федерации по индексации "военных" пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%) правительством Российской Федерации (Минобороны России и Минфином России) подготовлен законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", - отметил парламентарий.По словам Картаполова, комитет Госдумы по обороне поддержит этот законопроект и оперативно подготовит его к рассмотрению.Предложенное изменение предусматривает установление размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, в размере 93,59% с 1 января 2025 года. Это позволит увеличить "реальный" размер пенсии на 9,5% по сравнению с январем 2024 года. Кроме того, в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусмотрено увеличение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года.

https://1prime.ru/20250127/pensii-854463866.html

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россия, госдума, пенсии