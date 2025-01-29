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Госдума отклонила проект о запрете гостиниц в нежилых помещениях домов
Госдума отклонила проект о запрете гостиниц в нежилых помещениях домов - 29.01.2025, ПРАЙМ
Госдума отклонила проект о запрете гостиниц в нежилых помещениях домов
Государственная дума отклонила в первом чтении проект закона, которым предлагается ввести запрет на обустройство хостелов и гостиниц в нежилых помещениях... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T14:53+0300
2025-01-29T14:53+0300
2025-01-29T14:53+0300
недвижимость
госдума
гостиницы
туризм
хостелы
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МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Государственная дума отклонила в первом чтении проект закона, которым предлагается ввести запрет на обустройство хостелов и гостиниц в нежилых помещениях многоквартирных домов. Для защиты прав и законных интересов лиц, которые живут в мнгоквартирном доме, предлагается ввести запрет на использование любыхпомещений как жилых, так и нежилых для размещения хостелов, гостиниц и других объектов для временного проживания неопределенного круга лиц. Сейчас требования к использованию нежилых помещений в многоквартирных домах Жилищным кодексом России не установлены. Кроме того, ранее Госдума приняла закон, запрещающий использовать жилые помещеня в многоквартирных домах в качестве хостелов, но при этом принято решение сохранить хостелы в нежилых помещениях первых этажей многоквартирных домов. "К сожалению, проект идет на отклонение. Законопроект защищает права наших граждан на нормальное проживание в их собственных многоквартирных домах, в их жилье, так как граждане вправе рассчитывать на тишину, на порядок, на то, чтобы помещения в этих домах использовались по назначению. В жилых домах должны быть жилые помещения. Конечно, магазины, аптеки — это все правильно, но когда многоквартирные дома мы превращаем в гостиницы и хостелы, уже получается другая нагрузка на инфраструктуру, на шум", - рассказал РИА Новости один из авторов проекта депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду")."Не стоит забывать, что доступ в гостиницы и хостелы должен быть круглосуточный, и, соответственно, говорить о каком-то покое и тишине, порядке в таких домах не приходится", - добавил парламентарий.По его словам, в России строится много различных объектов, где можно размещать гостиницы и хостелы, и именно поэтому эсеры хотят оставить жилые дома для жилья, для необходимых вещей для жизнедеятельности: аптеки, магазины, химчистки и так далее, но точно не для гостиниц и хостелов. Как подчеркнул депутат, гостиницы и хостелы в жилых домах нарушают режим тишины и режим нормального проживания россиян. "Например, плата граждан за пользование общего имущества в многоквартирном доме... Грубо говоря, электроэнергия в подъездах, в подвалах распределяется на всех собственников, и эти вопросы не всегда урегулированы с теми организациями, которые там расположены. Иногда граждане оплачивают электричество, пользование водой в том числе и за те организации, которые в жилых домах расположены. Бардака много, и с ним надо разбираться", - сказал Новичков. Депутат также сообщил, что эсеры будут вносить этот законопроект еще раз, "потому что жалобы на коллективные средства размещения, которые находятся в жилых домах, мы получаем постоянно".
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госдума, гостиницы, туризм, хостелы
Недвижимость, Госдума, гостиницы, Туризм, хостелы
Госдума отклонила проект о запрете гостиниц в нежилых помещениях домов
Госдума отклонила проект о запрете хостелов и гостиниц в нежилых помещениях домов
МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Государственная дума отклонила в первом чтении проект закона, которым предлагается ввести запрет на обустройство хостелов и гостиниц в нежилых помещениях многоквартирных домов.
Для защиты прав и законных интересов лиц, которые живут в мнгоквартирном доме, предлагается ввести запрет на использование любыхпомещений как жилых, так и нежилых для размещения хостелов, гостиниц и других объектов для временного проживания неопределенного круга лиц.
Сейчас требования к использованию нежилых помещений в многоквартирных домах Жилищным кодексом России не установлены. Кроме того, ранее Госдума приняла закон, запрещающий использовать жилые помещеня в многоквартирных домах в качестве хостелов, но при этом принято решение сохранить хостелы в нежилых помещениях первых этажей многоквартирных домов.
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"К сожалению, проект идет на отклонение. Законопроект защищает права наших граждан на нормальное проживание в их собственных многоквартирных домах, в их жилье, так как граждане вправе рассчитывать на тишину, на порядок, на то, чтобы помещения в этих домах использовались по назначению. В жилых домах должны быть жилые помещения. Конечно, магазины, аптеки — это все правильно, но когда многоквартирные дома мы превращаем в гостиницы и хостелы, уже получается другая нагрузка на инфраструктуру, на шум", - рассказал РИА Новости один из авторов проекта депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду").
"Не стоит забывать, что доступ в гостиницы и хостелы должен быть круглосуточный, и, соответственно, говорить о каком-то покое и тишине, порядке в таких домах не приходится", - добавил парламентарий.
По его словам, в России строится много различных объектов, где можно размещать гостиницы и хостелы, и именно поэтому эсеры хотят оставить жилые дома для жилья, для необходимых вещей для жизнедеятельности: аптеки, магазины, химчистки и так далее, но точно не для гостиниц и хостелов. Как подчеркнул депутат, гостиницы и хостелы в жилых домах нарушают режим тишины и режим нормального проживания россиян.
"Например, плата граждан за пользование общего имущества в многоквартирном доме... Грубо говоря, электроэнергия в подъездах, в подвалах распределяется на всех собственников, и эти вопросы не всегда урегулированы с теми организациями, которые там расположены. Иногда граждане оплачивают электричество, пользование водой в том числе и за те организации, которые в жилых домах расположены. Бардака много, и с ним надо разбираться", - сказал Новичков.
Депутат также сообщил, что эсеры будут вносить этот законопроект еще раз, "потому что жалобы на коллективные средства размещения, которые находятся в жилых домах, мы получаем постоянно".