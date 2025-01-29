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"Хаос и неразбериха". В США забили тревогу из-за одного решения Трампа
"Хаос и неразбериха". В США забили тревогу из-за одного решения Трампа - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Хаос и неразбериха". В США забили тревогу из-за одного решения Трампа
Решение президента США Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и программы финансовой помощи посеяло панику как в Вашингтоне, так и среди местных... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T09:38+0300
2025-01-29T09:38+0300
2025-01-29T09:38+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и программы финансовой помощи посеяло панику как в Вашингтоне, так и среди местных чиновников по всей стране, передает агентство Bloomberg. Ранее администрация Трампа поручила приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра. Позднее, согласно документу, имеющегося в распоряжении РИА Новости, суд в США приостановил это решение до 3 февраля. "Неожиданное заявление президента... посеяло панику в Вашингтоне и среди местных чиновников по всей стране... Масштаб хаоса и неразберихи стал еще одним напоминанием о влиянии желания Трампа действовать быстро и решительно в первые несколько дней его администрации на фоне его стремления перестроить правительство в соответствии со своим видением", - говорится в сообщении. По данным агентства, до того, как судья временно приостановил действие директивы, "законодатели получили звонки от обеспокоенных избирателей, демократы осудили то, что они посчитали неконституционным захватом власти, и даже некоторые из союзников Трампа из Республиканской партии выразили обеспокоенность масштабом и внезапностью шагов". Ранее лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что этот шаг ставит под угрозу "миллиарды общественных грантов и финансовой поддержки, которые помогают миллионам людей по всей стране".
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сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
"Хаос и неразбериха". В США забили тревогу из-за одного решения Трампа
Bloomberg: решение Трампа заморозить федеральные гранты вызвало панику в США
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ.
Решение президента США Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и программы финансовой помощи посеяло панику как в Вашингтоне, так и среди местных чиновников по всей стране, передает
агентство Bloomberg.
Ранее администрация Трампа поручила приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра. Позднее, согласно документу, имеющегося в распоряжении РИА Новости, суд в США приостановил это решение до 3 февраля.
"Неожиданное заявление президента... посеяло панику в Вашингтоне и среди местных чиновников по всей стране... Масштаб хаоса и неразберихи стал еще одним напоминанием о влиянии желания Трампа действовать быстро и решительно в первые несколько дней его администрации на фоне его стремления перестроить правительство в соответствии со своим видением", - говорится в сообщении.
По данным агентства, до того, как судья временно приостановил действие директивы, "законодатели получили звонки от обеспокоенных избирателей, демократы осудили то, что они посчитали неконституционным захватом власти, и даже некоторые из союзников Трампа из Республиканской партии выразили обеспокоенность масштабом и внезапностью шагов".
Ранее лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что этот шаг ставит под угрозу "миллиарды общественных грантов и финансовой поддержки, которые помогают миллионам людей по всей стране".
Трамп "частично отступил" от указа о приостановке программ внешней помощи