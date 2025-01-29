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Грузия в 2024 году нарастила покупки газа из России

Грузия в 2024 году нарастила покупки газа из России - 29.01.2025, ПРАЙМ

Грузия в 2024 году нарастила покупки газа из России

Грузия в прошлом году нарастила покупки газа из России до 180,9 миллиона долларов - рекордных с 2009 года, а нефти – до максимальных с 2017 года 5,8 миллиона... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T03:16+0300

2025-01-29T03:16+0300

2025-01-29T03:16+0300

энергетика

газ

россия

грузия

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Грузия в прошлом году нарастила покупки газа из России до 180,9 миллиона долларов - рекордных с 2009 года, а нефти – до максимальных с 2017 года 5,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Покупки Грузией российского газа за весь 2024 год составили 180,9 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 38%. При этом такой показатель стал максимальным с 2009 года (более ранние данные не представлены). Больше всего Тбилиси приобретал у Москвы природный газ, идущий по трубопроводу, - на 145,7 миллиона долларов в 2024 году, а в декабре его было импортировано на 37,2 миллиона долларов. Общие же объемы импорта газа в декабре составили 40,7 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее, и в 1,8 раза больше, чем год назад. Кроме того, Грузия за прошлый год нарастила импорт российской нефти - почти на две трети, до 5,8 миллиона долларов, максимальных с 2017 года. В декабре этого вида топлива было закуплено на 3 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше ноябрьских результатов, данные за последний месяц 2023 года не приводятся. При этом в 2024 году Грузия уменьшила импорт из РФ нефтепродуктов - на 6%, до 519,5 миллиона долларов. Вместе с тем в декабре покупки составили 47,7 миллиона долларов, увеличившись с ноября в 1,4 раза, а с декабря 2023 года - в 1,2 раза. Среди других видов минерального топлива в 2024 году в Грузии были востребованы: кокс и полукокс из каменного угля, их закуплено было на 42,1 миллиона долларов, каменный уголь - на 12,4 миллиона, а также нефтяные кокс и битум и иные остатки от переработки нефти - 11,6 миллиона.

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газ, россия, грузия, тбилиси, москва