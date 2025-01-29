Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грузия в 2024 году нарастила покупки газа из России - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250129/gruzija-854512095.html
Грузия в 2024 году нарастила покупки газа из России
Грузия в 2024 году нарастила покупки газа из России - 29.01.2025, ПРАЙМ
Грузия в 2024 году нарастила покупки газа из России
Грузия в прошлом году нарастила покупки газа из России до 180,9 миллиона долларов - рекордных с 2009 года, а нефти – до максимальных с 2017 года 5,8 миллиона... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T03:16+0300
2025-01-29T03:16+0300
энергетика
газ
россия
грузия
тбилиси
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854512095.jpg?1738109800
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Грузия в прошлом году нарастила покупки газа из России до 180,9 миллиона долларов - рекордных с 2009 года, а нефти – до максимальных с 2017 года 5,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Покупки Грузией российского газа за весь 2024 год составили 180,9 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 38%. При этом такой показатель стал максимальным с 2009 года (более ранние данные не представлены). Больше всего Тбилиси приобретал у Москвы природный газ, идущий по трубопроводу, - на 145,7 миллиона долларов в 2024 году, а в декабре его было импортировано на 37,2 миллиона долларов. Общие же объемы импорта газа в декабре составили 40,7 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее, и в 1,8 раза больше, чем год назад. Кроме того, Грузия за прошлый год нарастила импорт российской нефти - почти на две трети, до 5,8 миллиона долларов, максимальных с 2017 года. В декабре этого вида топлива было закуплено на 3 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше ноябрьских результатов, данные за последний месяц 2023 года не приводятся. При этом в 2024 году Грузия уменьшила импорт из РФ нефтепродуктов - на 6%, до 519,5 миллиона долларов. Вместе с тем в декабре покупки составили 47,7 миллиона долларов, увеличившись с ноября в 1,4 раза, а с декабря 2023 года - в 1,2 раза. Среди других видов минерального топлива в 2024 году в Грузии были востребованы: кокс и полукокс из каменного угля, их закуплено было на 42,1 миллиона долларов, каменный уголь - на 12,4 миллиона, а также нефтяные кокс и битум и иные остатки от переработки нефти - 11,6 миллиона.
грузия
тбилиси
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, грузия, тбилиси, москва
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Тбилиси, МОСКВА
03:16 29.01.2025
 
Грузия в 2024 году нарастила покупки газа из России

Грузия в 2024 году нарастила покупки газа из России до 180,9 миллиона долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Грузия в прошлом году нарастила покупки газа из России до 180,9 миллиона долларов - рекордных с 2009 года, а нефти – до максимальных с 2017 года 5,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.
Покупки Грузией российского газа за весь 2024 год составили 180,9 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 38%. При этом такой показатель стал максимальным с 2009 года (более ранние данные не представлены).
Больше всего Тбилиси приобретал у Москвы природный газ, идущий по трубопроводу, - на 145,7 миллиона долларов в 2024 году, а в декабре его было импортировано на 37,2 миллиона долларов. Общие же объемы импорта газа в декабре составили 40,7 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее, и в 1,8 раза больше, чем год назад.
Кроме того, Грузия за прошлый год нарастила импорт российской нефти - почти на две трети, до 5,8 миллиона долларов, максимальных с 2017 года. В декабре этого вида топлива было закуплено на 3 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше ноябрьских результатов, данные за последний месяц 2023 года не приводятся.
При этом в 2024 году Грузия уменьшила импорт из РФ нефтепродуктов - на 6%, до 519,5 миллиона долларов. Вместе с тем в декабре покупки составили 47,7 миллиона долларов, увеличившись с ноября в 1,4 раза, а с декабря 2023 года - в 1,2 раза.
Среди других видов минерального топлива в 2024 году в Грузии были востребованы: кокс и полукокс из каменного угля, их закуплено было на 42,1 миллиона долларов, каменный уголь - на 12,4 миллиона, а также нефтяные кокс и битум и иные остатки от переработки нефти - 11,6 миллиона.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯГРУЗИЯТбилисиМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала