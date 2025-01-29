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Узбекистан хочет сократить сроки грузоперевозок по железной дороге через РФ
Узбекистан хочет сократить сроки грузоперевозок по железной дороге через РФ - 29.01.2025, ПРАЙМ
Узбекистан хочет сократить сроки грузоперевозок по железной дороге через РФ
Узбекистан намерен в 1,4 раза сократить сроки перевозок грузов по железной дороге в северном направлении через Россию. Реализовать это планируется за счет... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:19+0300
2025-01-29T11:19+0300
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ТАШКЕНТ, 29 янв – ПРАЙМ. Узбекистан намерен в 1,4 раза сократить сроки перевозок грузов по железной дороге в северном направлении через Россию. Реализовать это планируется за счет внедрения "зеленых коридоров". Это следует из концепции развития транспортно-логистической системы республики до 2030 года, обнародованной в среду на сайте базы национального законодательства lex.uz. "Сокращение сроков железнодорожных перевозок грузов в северном направлении на 40%", - говорится в тексте концепции, утвержденной постановлением президента страны Шавката Мирзиёева. Как уточняется в концепции, цель будет достигнута за счет полного налаживания блок-поездов, широкого внедрения системы "зеленых коридоров" на пограничных пунктах пропуска, предварительного электронного обмена данными и обеспечения свободного движения вагонов отечественных операторов на территории зарубежных стран. Ранее министерство транспорта Узбекистана сообщало, что перевозит 55% грузов, или порядка 17 миллионов тонн, через транспортные коридоры, проходящие по территории России в северном направлении. По данным ведомства, по северному маршруту проходят коридоры Узбекистан – Казахстан - Россия – страны Балтии, Узбекистан – Казахстан – Россия – Белоруссия - страны Европы. Российское направление есть также в списке еще двух маршрутов – восточного (Узбекистан – Казахстан – дальневосточные порты России) и западного (Узбекистан – Казахстан – Россия – Грузия – Турция – Европа). На долю восточного направления приходится 19% (6 миллионов тонн) грузов для Узбекистана, западного – 16% (5 миллионов тонн), южного, в Иран и Пакистан – 10% (3,1 миллиона тонн).
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узбекистан, россия
Узбекистан хочет сократить сроки грузоперевозок по железной дороге через РФ
Мирзиёев: ожидается сокращение сроков железнодорожных перевозок через Россию в 1,4 раза
ТАШКЕНТ, 29 янв – ПРАЙМ. Узбекистан намерен в 1,4 раза сократить сроки перевозок грузов по железной дороге в северном направлении через Россию. Реализовать это планируется за счет внедрения "зеленых коридоров". Это следует из концепции развития транспортно-логистической системы республики до 2030 года, обнародованной в среду на сайте базы национального законодательства lex.uz.
"Сокращение сроков железнодорожных перевозок грузов в северном направлении на 40%", - говорится в тексте концепции, утвержденной постановлением президента страны Шавката Мирзиёева.
Как уточняется в концепции, цель будет достигнута за счет полного налаживания блок-поездов, широкого внедрения системы "зеленых коридоров" на пограничных пунктах пропуска, предварительного электронного обмена данными и обеспечения свободного движения вагонов отечественных операторов на территории зарубежных стран.
Ранее министерство транспорта Узбекистана сообщало, что перевозит 55% грузов, или порядка 17 миллионов тонн, через транспортные коридоры, проходящие по территории России в северном направлении. По данным ведомства, по северному маршруту проходят коридоры Узбекистан – Казахстан - Россия – страны Балтии, Узбекистан – Казахстан – Россия – Белоруссия - страны Европы.
Российское направление есть также в списке еще двух маршрутов – восточного (Узбекистан – Казахстан – дальневосточные порты России) и западного (Узбекистан – Казахстан – Россия – Грузия – Турция – Европа). На долю восточного направления приходится 19% (6 миллионов тонн) грузов для Узбекистана, западного – 16% (5 миллионов тонн), южного, в Иран и Пакистан – 10% (3,1 миллиона тонн).
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