https://1prime.ru/20250129/gruzoperevozki-854520379.html

Узбекистан хочет сократить сроки грузоперевозок по железной дороге через РФ

Узбекистан хочет сократить сроки грузоперевозок по железной дороге через РФ - 29.01.2025, ПРАЙМ

Узбекистан хочет сократить сроки грузоперевозок по железной дороге через РФ

Узбекистан намерен в 1,4 раза сократить сроки перевозок грузов по железной дороге в северном направлении через Россию. Реализовать это планируется за счет... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T11:19+0300

2025-01-29T11:19+0300

2025-01-29T11:19+0300

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 29 янв – ПРАЙМ. Узбекистан намерен в 1,4 раза сократить сроки перевозок грузов по железной дороге в северном направлении через Россию. Реализовать это планируется за счет внедрения "зеленых коридоров". Это следует из концепции развития транспортно-логистической системы республики до 2030 года, обнародованной в среду на сайте базы национального законодательства lex.uz. "Сокращение сроков железнодорожных перевозок грузов в северном направлении на 40%", - говорится в тексте концепции, утвержденной постановлением президента страны Шавката Мирзиёева. Как уточняется в концепции, цель будет достигнута за счет полного налаживания блок-поездов, широкого внедрения системы "зеленых коридоров" на пограничных пунктах пропуска, предварительного электронного обмена данными и обеспечения свободного движения вагонов отечественных операторов на территории зарубежных стран. Ранее министерство транспорта Узбекистана сообщало, что перевозит 55% грузов, или порядка 17 миллионов тонн, через транспортные коридоры, проходящие по территории России в северном направлении. По данным ведомства, по северному маршруту проходят коридоры Узбекистан – Казахстан - Россия – страны Балтии, Узбекистан – Казахстан – Россия – Белоруссия - страны Европы. Российское направление есть также в списке еще двух маршрутов – восточного (Узбекистан – Казахстан – дальневосточные порты России) и западного (Узбекистан – Казахстан – Россия – Грузия – Турция – Европа). На долю восточного направления приходится 19% (6 миллионов тонн) грузов для Узбекистана, западного – 16% (5 миллионов тонн), южного, в Иран и Пакистан – 10% (3,1 миллиона тонн).

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узбекистан, россия