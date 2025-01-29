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В Fesco отметили рост контейнерного рынка России
В Fesco отметили рост контейнерного рынка России - 29.01.2025, ПРАЙМ
В Fesco отметили рост контейнерного рынка России
По итогам 2024 года рынок контейнерных грузоперевозок в России увеличился на 5,8% по отношению к 2023 году и составил около 6,6 миллиона TEU, сообщили в... | 29.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. По итогам 2024 года рынок контейнерных грузоперевозок в России увеличился на 5,8% по отношению к 2023 году и составил около 6,6 миллиона TEU, сообщили в транспортной группе Fesco. "По данным аналитиков Fesco, в 2024 году рынок контейнерных перевозок России вырос относительно предыдущего года на 5,8%, достигнув почти 6,6 миллиона TEU", - прокомментировали Fesco. В группе добавили, что импортные отправки за 2024 год увеличились на 5%, до 2,865 миллиона TEU, экспорт – на 5%, до 1,762 миллиона TEU, транзит – на 18%, до 617 тысяч TEU. Внутренние перевозки выросли на 25%, до 1,352 миллиона TEU. "Основным драйвером стал рост перевалки контейнеров в порту Санкт-Петербург: экспорт увеличился на 35%, импорт - на 24%. Продолжающиеся ограничения на Восточном полигоне оказали заметное влияние на объемы экспорта через порты Дальнего Востока, которые сократились на 22%. При этом перевалка импорта в дальневосточных портах продемонстрировала рост в 14% по итогам года", - отметили в Fesco. Транспортная группа Fesco является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Fesco управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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fesco, рф, россия, грузоперевозки
FESCO, РФ, РОССИЯ, грузоперевозки
МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. По итогам 2024 года рынок контейнерных грузоперевозок в России увеличился на 5,8% по отношению к 2023 году и составил около 6,6 миллиона TEU, сообщили в транспортной группе Fesco.
"По данным аналитиков Fesco, в 2024 году рынок контейнерных перевозок России вырос относительно предыдущего года на 5,8%, достигнув почти 6,6 миллиона TEU", - прокомментировали Fesco.
В группе добавили, что импортные отправки за 2024 год увеличились на 5%, до 2,865 миллиона TEU, экспорт – на 5%, до 1,762 миллиона TEU, транзит – на 18%, до 617 тысяч TEU. Внутренние перевозки выросли на 25%, до 1,352 миллиона TEU.
"Основным драйвером стал рост перевалки контейнеров в порту Санкт-Петербург: экспорт увеличился на 35%, импорт - на 24%. Продолжающиеся ограничения на Восточном полигоне оказали заметное влияние на объемы экспорта через порты Дальнего Востока, которые сократились на 22%. При этом перевалка импорта в дальневосточных портах продемонстрировала рост в 14% по итогам года", - отметили в Fesco.
Транспортная группа Fesco является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Fesco управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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