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Инфляционные ожидания россиян выросли до 14 процентов

Инфляционные ожидания россиян выросли до 14 процентов - 29.01.2025, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания россиян выросли до 14 процентов

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли до 14% в январе с 13,9% месяцем ранее, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T17:17+0300

2025-01-29T17:17+0300

2025-01-29T17:25+0300

экономика

инфляция

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли до 14% в январе с 13,9% месяцем ранее, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.Ранее - с декабря 2023 года по апрель 2024 года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти: сначала на 0,7 процентного пункта в мае, затем на 0,2 процентного пункта в июне, в июле и августе повышение составило по 0,5 процентного пункта. В сентябре инфляционные ожидания снизились на 0,4 процентного пункта, в октябре - повысились на 0,9 процентного пункта, а в ноябре остались на уровне октября, в декабре снова повысились – на 0,5 процентного пункта.По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 20 января составила 9,92% в годовом выражении после 9,86% на 13 января.

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инфляция