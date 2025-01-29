https://1prime.ru/20250129/inflyatsiya-854536742.html

Инфляция в России на неделе с 21 по 27 января составила 0,22%

Инфляция в России на неделе с 21 по 27 января составила 0,22% - 29.01.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на неделе с 21 по 27 января составила 0,22%

Инфляция в России за период с 21 по 27 января замедлилась до 0,22% с 0,25% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,14%, следует из публикации Росстата. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T19:07+0300

2025-01-29T19:07+0300

2025-01-29T19:07+0300

экономика

россия

росстат

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 21 по 27 января замедлилась до 0,22% с 0,25% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,14%, следует из публикации Росстата. "За период с 21 по 27 января 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,22%, с начала месяца – 101,14% (справочно: в целом за январь 2024 года – 100,86%)", - говорится в документе. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,5%, как и неделей ранее. В частности, огурцы подорожали за неделю на 1,1%, картофель - на 0,9%, лук и яблоки - на 0,7%, свекла - на 0,4%, бананы - на 0,3%, капуста - на 0,2%, морковь - 0,1%. Снизились цены на помидоры - на 0,3%. За период с 21 по 27 января подорожали: сыры - на 0,9%, чай - на 0,8%, сметана, мука, макаронные изделия и вермишель - на 0,6%, мороженая рыба - на 0,5%, говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, пастеризованное молоко и подсолнечное масло - на 0,4%, сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко, творог, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной и пшеничный хлеб, соль и печенье - на 0,3%, сливочное масло, маргарин и пшено - на 0,2%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%. Подешевели: яйца - на 0,8%, курятина - на 0,3%, гречка - на 0,2%, баранина, мясные консервы для детского питания и рис - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на туалетное мыло - на 0,5%, а также хозяйственное - на 0,4%, детские подгузники - на 0,3%, пеленки для новорожденных, туалетную бумагу, зубные пасты, стиральные порошки и сухие корма для домашних животных - на 0,2%. Снизились цены на зубные щетки - на 0,1%. Электропылесосы на неделе с 21 по 27 января подешевели на 0,6%, телевизоры - на 0,4%, а смартфоны подорожали - на 0,3%. Стоимость нового отечественного автомобиля не изменилась после роста на 2% на предыдущей отчетной неделе, иностранного - снизилась на 0,3%. Дизельное топливо подорожало на 0,07%, бензин - на 0,04%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, активированный уголь и анальгин подорожали на 0,7%, корвалол, ренгалин и трекрезан - на 0,5%, левомеколь - на 0,4%, пенталгин - на 0,2%. Цены снизились на валидол, лизобакт и нимесулид - на 0,1%.

https://1prime.ru/20250129/inflyatsiya-854536479.html

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россия, росстат