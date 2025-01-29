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"Камаз" и "Сбер" запустят цифровые активы для инвестиций в грузоперевозки - 29.01.2025, ПРАЙМ
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"Камаз" и "Сбер" запустят цифровые активы для инвестиций в грузоперевозки
"Камаз" и "Сбер" запустят цифровые активы для инвестиций в грузоперевозки - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Камаз" и "Сбер" запустят цифровые активы для инвестиций в грузоперевозки
"Камаз" на платформе Сбербанка будет выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) для инвестирования в реальные грузовики компании, которые ежедневно перевозят... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T14:27+0300
2025-01-29T14:27+0300
бизнес
камаз
сбербанк
финансы
инвестиции
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Камаз" на платформе Сбербанка будет выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) для инвестирования в реальные грузовики компании, которые ежедневно перевозят коммерческие грузы, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "В мобильном приложении "Цифровой километр" (дочерней организации "Камаза") частные инвесторы смогут приобрести цифровые финансовые активы (ЦФА)... Сами ЦФА будут выпущены "Камазом" на платформе цифровых активов "Сбера". Это первый выпуск ЦФА по программе, которая реализуется на основе блокчейна по соглашению о сотрудничестве "Камаза" и "Сбера", - говорится в сообщении. "Программа доступна любому гражданину, который может вложить даже небольшие деньги в реальные автомобили "Камаз", которые ежедневно перевозят коммерческие грузы", - добавила компания, указав, что приобрести ЦФА можно в мобильном приложении "Цифровой километр" (дочерней организации "Камаза"). "В результате инвестор будет получать фиксированный доход от 20% до 23% годовых раз в квартал. Еще 2% годовых в рамках программы будут дополнительно начислены бонусами "Спасибо", если автомобиль проедет больше определенного километража", - рассказали в компании. Как пояснили в пресс-службе, в мобильном приложении будет проходить сбор средств на приобретение сцепки автомобиль плюс прицеп. Далее сцепка передается в аренду транспортной компании "Национальный перевозчик" ("дочка" "Камаза", бренд Natcar), которая выплачивает за эксплуатируемый автомобиль арендные платежи, а также дополнительную сумму в случае превышения транспортным средством минимального пробега в 11,5 тысячи километров в месяц. Таким образом, автомобили начнут приносить добавленную стоимость, из которой, помимо стоимости аренды и прибыли самого перевозчика, будет формироваться и доход инвестора.
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бизнес, камаз, сбербанк, финансы, инвестиции
Бизнес, Камаз, Сбербанк, Финансы, инвестиции
14:27 29.01.2025
 
"Камаз" и "Сбер" запустят цифровые активы для инвестиций в грузоперевозки

"Камаз" совместно со Сбербанком позволят гражданам инвестировать в автомобили компании

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКАМАЗ
КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Камаз" на платформе Сбербанка будет выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) для инвестирования в реальные грузовики компании, которые ежедневно перевозят коммерческие грузы, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
"В мобильном приложении "Цифровой километр" (дочерней организации "Камаза") частные инвесторы смогут приобрести цифровые финансовые активы (ЦФА)... Сами ЦФА будут выпущены "Камазом" на платформе цифровых активов "Сбера". Это первый выпуск ЦФА по программе, которая реализуется на основе блокчейна по соглашению о сотрудничестве "Камаза" и "Сбера", - говорится в сообщении.
"Программа доступна любому гражданину, который может вложить даже небольшие деньги в реальные автомобили "Камаз", которые ежедневно перевозят коммерческие грузы", - добавила компания, указав, что приобрести ЦФА можно в мобильном приложении "Цифровой километр" (дочерней организации "Камаза").
"В результате инвестор будет получать фиксированный доход от 20% до 23% годовых раз в квартал. Еще 2% годовых в рамках программы будут дополнительно начислены бонусами "Спасибо", если автомобиль проедет больше определенного километража", - рассказали в компании.
Как пояснили в пресс-службе, в мобильном приложении будет проходить сбор средств на приобретение сцепки автомобиль плюс прицеп. Далее сцепка передается в аренду транспортной компании "Национальный перевозчик" ("дочка" "Камаза", бренд Natcar), которая выплачивает за эксплуатируемый автомобиль арендные платежи, а также дополнительную сумму в случае превышения транспортным средством минимального пробега в 11,5 тысячи километров в месяц.
Таким образом, автомобили начнут приносить добавленную стоимость, из которой, помимо стоимости аренды и прибыли самого перевозчика, будет формироваться и доход инвестора.
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