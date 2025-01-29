https://1prime.ru/20250129/issledovanie-854513944.html

Исследование показало, сколько россияне тратят на онлайн-шопинг

Исследование показало, сколько россияне тратят на онлайн-шопинг - 29.01.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россияне тратят на онлайн-шопинг

Россияне в среднем тратят на онлайн-шопинг 18% своей зарплаты и совершают покупки в интернете раз в неделю, говорится в исследовании "Авито Работы" и "Авито... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T07:26+0300

2025-01-29T07:26+0300

2025-01-29T07:26+0300

бизнес

общество

россия

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россияне в среднем тратят на онлайн-шопинг 18% своей зарплаты и совершают покупки в интернете раз в неделю, говорится в исследовании "Авито Работы" и "Авито Рекламы". Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости. "Большинство участников опроса (38%) ежемесячно тратят от 5% до 15% зарплаты на онлайн-шопинг — это самый популярный ответ в городах- миллионниках. Четверть респондентов (25%) готовы выделить 15-25% от заработной платы на покупки в интернете. В среднем на шопинг в таком формате у жителей страны уходит 18% от зарплаты", - сказано в исследовании, в котором приняли участие 10 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Больше остальных на покупки в интернете тратят представители фитнес-индустрии, маркетинга, рекламы и PR, автомобильного бизнеса. Чаще всего россияне совершают онлайн-покупки на маркетплейсах и площадках для размещения объявлений - их выбирают в 89% случаев. Далее по популярности следуют сервисы доставки продуктов питания (29%), а также интернет-магазины (20%). Меньше всего покупок россияне совершают в стриминговых сервисах (6%). "Более четверти участников опроса (27%) совершают покупки в онлайне несколько раз в месяц. Немного меньше пользователей (23%) занимаются интернет-шопингом по мере необходимости, а 18% респондентов — несколько раз в неделю. В среднем россияне приобретают товары и услуги онлайн один раз в неделю", - выяснили аналитики. Согласно данным исследования, для 45% россиян скидки и спецпредложения от любимых брендов влияют на решение о покупке, и лишь 4% не считают скидки преимуществом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия