https://1prime.ru/20250129/it-professija-854512332.html

Названы самые востребованные IT-профессии в России

Названы самые востребованные IT-профессии в России - 29.01.2025, ПРАЙМ

Названы самые востребованные IT-профессии в России

Специалисты по работе с данными (Data Scientist) и по кибербезопасности, а также IT-специалисты общего профиля (DevOps-инженеры) вошли в тройку самых... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T03:37+0300

2025-01-29T03:37+0300

2025-01-29T03:37+0300

технологии

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Специалисты по работе с данными (Data Scientist) и по кибербезопасности, а также IT-специалисты общего профиля (DevOps-инженеры) вошли в тройку самых востребованных IT-профессий для российских компаний в начале 2025 года, говорится в исследовании сервиса по поиску работы "Зарплата.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. Сервис с 10 по 28 января провел онлайн-анкетирование 1650 руководителей российских компаний и начальников отделов в организациях во всех округах РФ. Аналитики сервиса выясняли, каких IT-специалистов не хватает в компаниях в начале текущего года. "В тройку наиболее востребованных айтишников попали Data Scientist (35%), специалисты по кибербезопасности (34%) и DevOps-инженеры (29%)", - сказано в исследовании. Кроме того, среди востребованных специальностей - программисты, работающие над внутренней частью веб-ресурса, разработчики сценариев для тестирования и поиска сбоев, а также разработчики пользовательского интерфейса. Что касается уровня компетентности, то большинство компаний - 42% - нуждаются в специалистах среднего уровня с опытом работы от 2 до 5 лет. Высококвалифицированные разработчики нужны в 34% компаний. А начинающих IT-специалистов готовы взять только 12% организаций. Также респонденты отмечают потребность в руководителях отделов (13%). Более двух третей компаний отметили потребность в стажерах. "На вопрос, оплачиваются ли стажировки в компаниях, 51% работодателей ответил, что платит стажерам до 30 тысяч рублей в месяц, 28% — до 50 тысяч рублей в месяц, 18% — до 50 тысяч рублей и выше. Лишь 3% ответивших не оплачивают стажировки", - отмечается в исследовании. В прошлом году почти 40% работодателей обратились за помощью в онлайн-школы, а еще треть пользовались своими внутренними программами. Каждая пятая компания сотрудничала по этому вопросу с вузами, и только 15% компаний не помогали сотрудникам совершенствовать свои знания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, рф